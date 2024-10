Nový Chevrolet Corvette ZR1 se rozjel na 375 km/h. Řídil ho šéf General Motors

Na rychlostním oválu trati Papenburg v Německu bylo nedávno rušno. Rovinky zdejšího okruhu posloužily smečce ostrých Chevroletů Corvette ZR1 k rychlostním jízdám, z nichž vzešel zajímavý rekord. Aktuální generace C8 je první s motorem uprostřed, standardně ji pohání osmiválec LT2 o objemu 6162 cm3 o výkonu 369 kW. Udávaná rychlost činí přes 300 km/h.

Letos představená ostrá verze ZR1 je ale trochu „jiné kafe.“ Dostala osmiválcový motor LT7 o objemu 5,5 litru s plochým klikovým hřídelem, dopovaný dvěma turbodmychadly. Výkon činí 793 kW (1079 koní) a točivý moment dosahuje k 1123 Nm. Udávaná maximální rychlost je 346 km/h, při níž karbonové aerodynamické prvky vytvářejí přítlak 544 kilogramů.

Na trati v Papenburgu již Chevrolet testoval maximální rychlost předešlých dvou generací Corvette, při aktuálních jízdách prý panovaly ideální podmínky z hlediska teploty a hustoty vzduchu. Rekordní jízda byla provedena podle pravidel, tedy dvěma směry. Výsledkem bylo 233 mil v hodině, čili 375 km/h.

„Dosažení rychlostního rekordu se ZR1 je skutečným triumfem pro Corvette a Chevrolet a pro mě osobně je to vzrušující a neskutečný zážitek,“ uvedl prezident společnosti General Motors Mark Reuss, který jízdu provedl. „Díky přechodu současné generace na motor uprostřed jsme věděli, že díky vynikajícím výkonům a vyváženosti je to reálná možnost. To, že jsme tam dojeli a dokázali to, je důkazem síly ZR1 a neuvěřitelně talentovaného týmu, který ho vyvinul a postavil,“ dodal.

Na trati byly mimochodem dva kusy ZR1, s nimiž zde přítomná pětice vývojářů opakovaně zajela rychlosti přes 370 km/h.