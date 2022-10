Takto má vypadat skutečná vlajková loď: Obří, opulentní, opravdu rychlá. Dali byste za ni miliony?

Americká automobilka přetavila vkusný koncept do sériové podoby. Nepůjde však o auto, které na lince jednoduše bouchají roboti – každý kus bude postaven jako individuální zakázka dle přesných specifikací budoucího majitele a dva stejné vozy v budoucnu rozhodně neuvidíte.

Z hlediska designu Celestiq ctí současný směr značky, ale odkazuje i na historii, třeba modely Aerodynamic Coupe V16 z třicátých let minulého století nebo Eldorado Brougham z konce padesátek. Jeho avantgardní kapotáž je tvořena z maximální možné míry kovem, doplněným karbonovými prvky a 3D tištěnými ozdobami. Čelní světla mají každé 1,3 milionu pixelů a vnější animované osvětlení využívá přes 1600 diod. Kliky zde nenajdete, dveře se otevírají tlačítky. Kola mají průměr 23 palců a jsou obuta do speciálních pneumatik Michelin s motivy Cadillacu na bočnicích.

Vůz stojí na platformě Ultium, jejíž spodní část se skládá pouze z šesti velkých dílů z hliníkové slitiny. Cadillac tak u každého z nich snížil počet potřebných komponent o 30 až 40 kusů oproti standardnímu procesu výroby. Nízko uložená podlaha zaručuje, že na každé sedačce uvnitř najdete stejnou míru pohodlí. Palubní deska je tvořena 55“ displejem, složeným z dvou obrazovek pod jedním skleněným panelem. Na středové konzoli je další 11“ obrazovka pro ovládání všeho důležitého a každý pasažér vzadu má k dispozici vlastní displej s úhlopříčkou 12,6 palce. Vnitřek je z valné části skládán a čalouněn ručně, dobrý zvuk zajistí audiosystém AKG Studio Reference s 38 reproduktory. Celestiq má mimochodem i tři vnější reproduktory.

Pohon zajišťují dva elektromotory s výkonem přibližně 450 kW (přes 600 koní) a s téměř devíti stovkami newtonmetrů. Velký Cadillac se tak dostane na stovku do čtyř sekund. Baterie má kapacitu 111 kWh a měla by stačit na dojezd okolo 480 kilometrů. Dobíjení je možné až 200 kW, deset minut na stejnosměrné nabíječce by tak mělo přidat přes 120 kilometrů dojezdu. Výroba má začít v prosinci příštího roku, ceny začínají na astronomických 300.000 dolarech – tedy zhruba 7,5 milionu korun.