Nový Brabus XL 800 je třídou G na steroidech. Má portálové nápravy a výkonu habaděj

„Existují terénní vozy. Existují superauta. A pak je tu Brabus XL 800,“ známý německý úpravce ví, jak propagovat svou nejnovější tvorbu, aby zaujal obě strany potenciálních zájemců. Vrací se tedy k základu poslední generace Mercedesu třídy G (W465), konkrétně k továrnímu vrcholu AMG G 63, aby z něj vytvořil off-road se schopnostmi a stylem superauta.

Novinka dle Brabusu „prohlašuje za své jak neprobádané území za hranicemi mapy, tak nejextravagantnější bulváry světa“. Navenek proto kombinuje výrazný bodykit z viditelně karbonových dílů nebo červeně podsvícené kryty výfukových koncovek s robustním trubkovým nárazníkem, navijákem s tažnou silou 4,5 tuny a nepřehlédnutelně novou konfigurací podvozku s portálovými nápravami, zajišťující světlou výšku 47 cm.

Jak byste tedy očekávali, Brabus zdejší čtyřlitrový twin-turbo osmiválec od AMG ladí na rovných 800 koní (588 kW), zatímco hodnota točivého momentu dosahuje 1000 N.m – pro kontext, sériové G 63 nabízí „jen“ 585 koní (430 kW) a 850 Nm. Hlasitost laděného ústrojí lze kontrolovat zmíněným výfukovým systémem, který je z nerezu a disponuje aktivními klapkami. Obscénní průlet lesem utvrdí dynamika se zrychlením z nuly na 100 km/h za 4,6 sekundy a maximální rychlostí 210 km/h.

Nakonec se Brabus pouští i do interiéru třídy G, který u zobrazeného exempláře kompletně přečalounil do břidlicově šedé kůže s křížovým prošíváním. Ostatně v kůži jsou tu i koberečky nebo polstrování zavazadlového prostoru. Přesný pojem o schopnostech vozu má posádka vzadu díky stropním budíkům, zobrazujícím rychlost a také dosažené přetížení. Jakou zátěž bude mít nová přestavba XL 800 na bankovní konta zájemců, to však Brabus zatím nezveřejňuje.

Zdroj: Brabus | Zdroj videa: Brabus Brabus