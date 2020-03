Nový Batmobile se odhaluje na prvních fotografiích. Poznáte, o jaké auto původně šlo?

Filmový svět očividně nemůže být bez fiktivního města Gotham dlouho. Vždyť to není tak dávno, co si herec Joaquin Phoenix došel pro Oscara za roli Jokera ve stejnojmenném filmu a teď už se na nás peče další film. Tentokrát to bude opět Batman, kdo bude na plátně vidět nejvíc a dle prvních informací bude snímek spíše detektivní nášup s temnou atmosférou než komiksová přestřelka.

Místo vysmátého šaška bude Batmanovi ničit město Hádankář, který umí lidem číst myšlenky a nejspíš i Penguin, znetvořená postavička, kterou vychovali tučňáci. Role Batmana se zhostí Robert Pattinson, herec, kterého před deseti lety milovali všechny mladé dívky s černě nalakovanými nehty kvůli roli v sáze Stmívání.

Do hlavní role už je obsazený i Batmanův největší parťák. Teď nemyslíme Robina, ale Batmobile. Režisér Matt Reeves se pochlubil prvními třemi fotografiemi na svém Twitteru a začal tak na film lákat automobilové nadšence. Na první pohled jde o silně upravený americký muscle car s obrovským motorem s válci do V.

Není jisté, co přesně bylo novému Batmobilu dárcem orgánů. Z některých úhlů to vypadá na Dodge Challenger a z některých zase na Plymouth Barracuda. Server Motor1.com tvrdí, že jde o Dodge, americký Forbes by zase dal ruku do ohně za Plymouth. Představu si udělejte sami. Oba vozy najdete v galerii pro porovnání. V českých kinech uvidíme film až 24.6. 2021.