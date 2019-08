Nový airbag od Hondy zachytí hlavu jako baseballová rukavice. Takto funguje

Ještě lepší ochrana spolujezdce při čelním nárazu, a to zejména při střetu s menším přesahem a následným vychýlením vozu do strany. Tato pozitiva uvádí americké vývojové oddělení Hondy v případě nového airbagu, na kterém pracuje se švédskou společností Autoliv. Novinka zapadá do iniciativy automobilky Safety for Everyone (bezpečí pro všechny), jež se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v provozu jak pro posádky vozů, tak chodce či cyklisty.

V tomto případě se ovšem vývoj zaměřuje na ochranu spolujezdce. Podle Hondy je v tomto ohledu stále prostor ke zlepšení účinnosti airbagů a nový design by měl ještě efektivněji snížit riziko těžkého úrazu hlavy spolujezdce.

Nový airbag totiž zohledňuje situaci, kdy hlava spolujezdce při nárazu nemíří přímo do prostoru airbagu, ale může z něj při bočním vychýlení vozu (třeba při zmíněném nárazu s přesahem) například sklouznout nebo jej zasáhnout jen částečně. Novinka tak zajistí, že hlava člověka dopadne vždy do měkkého.

Na rozdíl od konvenčních airbagů s jednou nafukovací komorou používá nový design Hondy celkem čtyři komory, vytvářející hluboký „polštář“ se silnějšími bočnicemi, které mají hlavu spolujezdce úspěšně zachytit i při vychýlení do stran a nakonec hlavu bezpečně obejmout. S trochou představivosti tak nový airbag vypadá a funguje jako baseballová rukavice.

Více již funkci nového airbagu upřesní video z testování. Pokud vše půjde podle plánu, do nových modelů Hondy se novinka dostane na trhu USA již příští rok. Později by se však určitě rozšířila i mimo americké modely.