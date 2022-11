Nový Abarth 500e dává zkratce WTF úplně nový význam. Na okruhu je rychlejší než spalovací verze!

Dost možná to může být první elektrický hot-hatch. To, co jsme prozatím viděli, byly totiž spíše pokusy.

Co znamená zkratka WTF? Podle Abarthu Whatever the Fuel. Automobilka totiž právě představila novou kapitolu svého života, kterou není nic jiného než elektromobil, se kterým na pódium přijel italský dvojnásobný mistr světa rallye Miki Biasion (1988 a 1989) s dcerou Bettinou, která se vedle jezdectví věnuje i navigování právě při rallye.

Tvrdá data na úvod - tohle auto je příbuzné s Fiatem 500e, což se odrazilo i v akumulátoru o kapacitě 42 kWh, z čehož je 37,3 kWh využitelných. Z údajů o Fiatu 500e už navíc víme, že sám o sobě váží akumulátor necelých 300 kilogramů. Celková hmotnost vozu však nebyla zveřejněna, ale tuna a kousek jako u Abarthu 595 to asi nebude.

Akumulátor bude možné nabíjet výkonem až 85 kW, to je taktéž shodné s Fiatem 500e. Normovaný dojezd WLTP činí 320 kilometrů. Jízdním stylem Abarthu ale přirozeně čekejte o mnoho méně. Elektromotor je pak schopný produkovat maximální výkon 113,7 kW (155 koní), díky čemuž vůz zrychlí na stovku za sedm sekund, nicméně maximální rychlost činí jen 155 km/h. Maximální rychlost ale obecně není doménou elektromobilů.

Abarth 500e se chlubí také zrychlení z 60 na 100 km/h zvládne o sekundu rychleji než Abarth 595 se spalovacím motorem. Mimochodem testovací trať Stellantisu v Baloccu pokořil elektrický Abarth o vteřinu rychleji než 595. Jízdní dynamika nicméně hodně závisí na zvoleném režimu. Na efektivní Turismo máte jen 100 kW a 220 N.m místo maximálních 235 N.m. Scorpion Street se zase zaměřuje na maximální výkon při současně silné rekuperaci.

Co by to ale za Abarth bez pořádného zvuku. Pomiňme to, že po nastartování uslyšíte pár tónů na kytaru, důležité je, že 500e má zvukový generátor, který při jízdě napodobuje zvuk linoucí se ze spalovací verze. Úvodní edice vozu Scorpionissima Edition vznikne pouze v 1949 exemplářích a první dodávky zákazníkům by měly proběhnout v únoru 2023.

Abarth 500e má 18palcová kola s pneumatikami o rozměrech 205/40, přední náprava je MacPherson, vzadu jsou vlečená ramena. Ve výbavě najdete 10,25palcový infotainment, kde nechybí zobrazování dat spojených se sportovní jízdou a bezdrátové připojení chytrých telefonů. Hodí se i audiosystém od výrobce JBL.