Novou Škodu Fabia jsme vybavili skoro k prasknutí. Překonáte cenu tohoto vozu?

Že si to nová Škoda Fabia od diskutérů „slízne“ kvůli vyšší základní ceně, se dalo čekat. Někoho možná nepřesvědčí ani fakt, že v základu je vyšší výbava než dříve a novinka proto může vycházet ještě o pár tisíc výhodněji než třetí generace, ale ať to prodejci zkusí vysvětlit zákazníkům, kteří si kupovali kombík minulé generace s nejsilnějším motorem, nejvyšší výbavou a pár příplatkovými prvky za cenu průměrně vybaveného hatchbacku čtvrté generace. Vím, o čem mluvím – jedno takové auto máme v rodině.

Škoda dnes dopoledne spustila oficiální konfigurátor nové fabie a v článku, který jsme k této příležitosti vydali, jste si mohli prohlédnout naprostý základ (Ambition, 1.0 MPI Evo/59 kW) za 329.900 Kč i vyšší výbavu Style, která vychází o třicet tisíc dráž. Co když se ale odvážeme a zkusíme fabii vybavit k prasknutí? Udělali jsme to a výsledek najdete v galerii.

Abychom se s cenou dostali co nejvýše, vybrali jsme výbavu Style a motor 1.0 TSI/81 kW s převodovkou DSG. Už to je za 439.900 Kč a pořád máme auto s 15palcovými litými koly, modrým lakem Energy, 8palcovým displejem a manuální klimatizací. Červený lak Velvet „nás“ vyšel na 18.600 Kč, černá 17palcová kola Procyon s aerodynamickými kryty stála 24.000 Kč, rezerva v kufru je za dalších 3900 Kč a tak dále. Do toho pár paketů, panoramatické střešní okno, kolenní airbag pro řidiče a zadní boční airbagy a rázem jsme v tom za více než 600.00 Kč. A to se bavíme o malém městském hatchbacku s litrovým motorem…

Už na začátku jsme věděli, že chceme auto se sportovním paketem, který zahrnuje hezčí přední sedadla, multifunkční volant s plochou spodní částí a páčkami pro řazení či sportovní kryty pedálů. Ten si ale „nerozumí“ se sedadlem spolujezdce sklopným do vodorovné polohy. Teprve po odstranění sportovního paketu šlo sklopné opěradlo přidat do konfigurace, nakonec jsme ho ale oželeli. Tažné zařízení sportovnímu paketu nevadí, paket pro špatné cesty za 4000 Kč už ale ano.

Cena vozu na fotkách se nakonec vyšplhala na 672.200 Kč, doplňková výbava tedy vyšla na téměř čtvrt milionu. Nechceme ale říci, že jsme navrhli nejdražší novou Škodu Fabia. Cena by šla do budoucna navýšit výběrem 18palcových kol (stojí 38.500 Kč), ta však zatím v konfigurátoru nenajdete. A pak samozřejmě čekáme na motor 1.5 TSI/110 kW s převodovkou DSG, který se začne vyrábět až koncem roku a českou cenu ještě nemá. Příští rok dorazí i výbava Monte Carlo, která bude cenově někde jinde než Style a Ambition.

Pokud máte pár minut času, zkuste si v konfigurátoru Škoda sestavit vůz dle vlastních preferencí a výslednou cenu a výbavu nám pak napište do diskuse pod tímto článkem. Přinejmenším alespoň budeme vědět, jaká výbava je pro vás, naše čtenáře, u vozu segmentu B skutečně důležitá.

V přiložené galerii najdete naší konfiguraci včetně dokumentů shrnujících kompletní výbavu. Pro porovnání jsme přihodili i fotky vozů v liniích Ambition a Style z dnešního rána. Jednotlivé snímky je možné zvětšit pomocí lupy v pravém horním rohu galerie.