Novinky pro Mercedesy třídy C a GLC: Aktualizaci infotainmentu doplňuje interiér zcela bez kůže

Mercedes postupně rozšiřuje svou poslední generaci infotainmentu sytému MBUX i do dalších modelových řad, přičemž nyní se té nejnovější techniky dočkala i kompletní třída C včetně SUV GLC v obou karosářských verzích. Kromě rychlé 5G konektivity teď systém umožňuje rovněž instalaci aplikací třetích stran.

Do „céčkových“ Mercedesů tak nyní půjdou stáhnout i různé hudební a filmové streamovací aplikace nebo hry, a to na dálku, tedy „over the air“ přes on-line obchod Mercedes me Store. Volitelně nabízí Mercedes k infotainmentu balíček Premium Plus, který určité zábavní aplikace třetích stran poskytne již z výroby. Součástí balíčku je i prostorový 3D audiosystém Burmester.

Kromě toho nabízí nejnovější MBUX přepracované a přehlednější rozhraní, zatímco se mezi funkcemi objevuje i automatizace komfortních funkcí a jejich kombinací. Uživatel si tak může nastavit předvolby, které se v reakci na podmínky ve voze automaticky zvolí. Například pokud teplota v kabině klesne pod určitou hodnotu, automaticky bude spuštěno vyhřívání sedaček a ambientní osvětlení se zbarví do hřejivě oranžové. Konkrétně do výbavy SUV GLC míří také možnost digitálního klíče v rámci aplikace ve smartphonu. Klíč lze sdílet až s 16 uživateli, kteří potřebují mít k vozu přístup.

Dále Mercedes potěší zákazníky, kteří v interiéru preferují absenci jakékoliv zvířecí kůže – u třídy C i SUV GLC teď nabídne značka nově i volant potažený syntetickou kůží. Doplňuje tak již nabízené umělé čalounění sedaček a dalších částí kabiny. Nakonec se v konfigurátoru třídy C a GLC objevuje i nová příplatková šedá barva karoserie Alpine Grey, výhradně pro GLC je pak novinkou zelená metalíza Verde Silver. Aktualizované modelové třídy jsou v Německu už v prodeji. Do nabídky v Česku tedy určitě zamíří co nevidět.