Novinářská Toyota GR Yaris dopadla špatně. Podívejte, jak ji dali Češi do pucu

Toyota GR Yaris dokázala opravdu hodně pohnout automobilovou veřejností. Snad všichni na ni potřebují mít názor, a to ideálně utvrzený ještě osobní zkušeností. Však je to také ostrý hatchback, který má pohon všech kol, tříválec o výkonu 192 kW (261 koní) a manuální převodovku. No a do toho vypadá jako Toyota Yaris, která to přehnala se steroidy.

Škoda Octavia byla na odpis. Ve Stalinově bunkru z ní udělali nové auto

V Česku víme o dvou novinářských kouscích - bílém a červeném. Ten červený však nedopadl dobře. Jak už to tak občas bývá, někdo mu na křižovatce nedal přednost. Možná jste to zaregistrovali, protože fotka z nehody obletěla sociální sítě. Kolega, který vůz řídil, v tom byl nevinně. Nehoda je i důvodem, proč jsme tento vůz ještě neměli v testu. Stalo se to týden před naším termínem.

Tragická nehoda, nebo vražda? Otec Škody Octavia zemřel za podivných okolností

Co s takovým pochroumaným ostrým Jardou? Inu, česká Toyota se nenechala odradit a pustila se do práce. Pokud vás zajímá, jak taková oprava probíhá, můžete si pustit přiložené video. Toyota totiž proces všech oprav průběžně dokumentovala.