Nové základní Ferrari se vyhnulo hybridu a do interiéru vrátilo tlačítka. Jmenuje se podle pobřeží

Premiéra nového Ferrari Amalfi přišla krátce po zveřejnění upoutávky, která byla vlastně všeříkající - záběr na pobřeží Amalfi a následně pohled z předního nárazníku burácejícího vozu na silnici. Ferrari Amalfi je nástupcem modelu Roma a jde o základní model značky. Ferrari sice tohle označení nemá rádo, ale je tomu tak a když vejdete do showroomu, můžete s jedním z těchto aut odjet, zatímco na vzácnější auta už musíte být vybráni.

Zároveň je to důležité auto - háček, na který se může potenciální klient chytit a právě zde může začít jeho případná cesta ke sběrateli vzácnějších kousků. Ale co je to tedy za auto? Amalfi je dvoudveřové GT poháněné motorem V8 o objemu 3855 ccm. Konkrétně je to evoluce jednotky F154, kterou měly pod kapotou modely jako California, 488 GTB nebo dokonce SF90 Stradale.

Motor je nově lehčí, má rychlejší turbodmychadla i novou řídicí jednotku z modelů 296 GTB nebo Purosangue. Díky tomu poskočil výkon z 620 na 640 koní. Točivý moment zůstává na hodnotě 760 N.m a auto nyní umí zryhlit na stovku za 3,3 sekundy. Maximální rychlost je 320 km/h. Poháněna jsou pouze zadní kola skrze dvouspojkovou převodovku, která taktéž prošla přeladěním.

Amalfi obouvá pneumatiky 245/35 R20 vpředu a 285/35 R20 vzadu. Kotouče vpředu mají průměr 390 mm a vzadu 360 mm. Oproti předchozí variantě Roma si vůz ponechává prakticky totožnou siluetu, získává ale navíc designový jazyk přiblížený současným modelům, především 12Cilindri a Purosangue. Jiná jsou také všechna okna.

Změnou prošlo i to, co není vidět. Nová podlaha vozu zvýšila stabilitu ve vysokých rychlostech, zatímco nový difuzor pomohl s přítlakem. Nové je i aktivní zadní křídlo. Asi největší změna je pak vidět v interiéru, kde dotykové plochy nahradily fyzické ovladače. Ferrari tento krok učinilo jak na základě poznatků od zákazníků, tak i díky revizi myšlenky ‚‚ruce stále na volantu“, kdy haptická odezva dotykového ovládání jednoduše nestačila.

První auta dorazí k zákazníkům v prvním čtvrtletí příštího roku a cena za základní Ferrari je v Itálii stanovena na 240.000 eur, což je při aktuálním kurzu 5.920.992 Kč. Žádné takové auto ale jistě nepotkáte, protože Ferrari v základní specifikaci zákazníci prakticky nekupují. Někde kolem sedmi milionů korun by ale mohl být ten sweet spot.

Zdroj: Ferrari | Zdroj videa: Ferrari