Nové Xiaomi SU7 umí samo parkovat v garážích. Poradí si i v složitých situacích

Automatické parkování s pohybem vozidla po garážích a zcela bez obsluhy v současné době zvládá sedmička Mercedesů, nadějně vypadající elektromobil od Xiaomi ale také evidentně umí najít parkovací místo automaticky. V novém videu se můžeme podívat, jak mu to jde. Řidič vystoupí před vjezdem do patrových garáží, auto pak již pokračuje samo. Vyjede po spirálovitých rampách, poté mu cestu zablokuje Audi, před nímž SU7 couvne, aby jej pustilo.

Vůz poté pokračuje do horních pater garáží, kde můžeme z ptačího pohledu pozorovat, jak vymanévruje v poměrně těsných prostorách s dalším autem, které je vysunuté do cesty. Poté Xiaomi samo zapluje do řady zaparkovaných aut. Je nutné dodat, že jednou věcí je, zda auto něco podobného umí po technické stránce, ale jinou věcí, zda je funkce schválena do silničního provozu.

SU7 je vybaveno armádou senzorů, kamerami a dokonce i Lidarem, výrobce již potvrdil, že má umět autonomní jízdu po dálnicích a v budoucnu i po městech. Sedan se splývavou zádí stojí na třímetrovém rozvoru a může mít buď jeden elektromotor s výkonem 220 kW, nebo dva s celkovými 495 kW. SU7 by mělo jít na trh v blízké budoucnosti, jeho ceny zatím nebyly zveřejněny.