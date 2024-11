Nově vyrobená BMW a Mini jezdí po továrnách bez řidiče. Umí to v Dingolfingu a v Lipsku

Automatizovaná jízda v továrně v Dingolfingu je u BMW testována již od roku 2022, pilotní projekt je nyní po certifikaci CE převeden do sériové výroby a vozy mohou jezdit samostatně také v Lipsku. Tam by mělo jezdit bez řidiče až 90 procent vyrobených vozů. V roce 2025 budou následovat další výrobní závody, a to v Řezně, Oxfordu, a také nová fabrika v maďarském Debrecínu, kde začne již napřesrok sériová výroba zcela nového iX3.

V Dingolfingu jezdí sama například BMW řady 5 a 7, a to na vzdálenost více než jednoho kilometru ze dvou montážních hal přes takzvanou krátkou testovací dráhu až do cílové oblasti závodu. V Lipsku pak takto umí jezdit Mini Countryman a další modely BMW.

Samostatnou jízdu bez řidiče umožňuje systém senzorů, nainstalovaný podél daných tras. BMW uvádí, že jde o největší infrastrukturu LIDAR senzorů, externě generovaný model prostředí a externí plánovač pohybu v Evropě. Stojí na cloudové architektuře a bez ohledu na výbavu vozu řídí jeho automatizovaný pohyb. Části technologie mimochodem pocházejí od švýcarské společnosti Embotech AG, s níž skupina BMW spolupracovala již v raných fázích vývoje skrze klientskou venture divizi BMW Start Up Garage.

Do budoucna se projekt automatizované jízdy v továrně má rozšířit na další oblasti ve výrobním prostředí, například na jízdy v testovací zóně nebo distribuční plochy ve venkovních areálech. K tomu by měly posloužit systémy uvnitř stále více autonomních vozů, které se naučí využívat externí informace z externích senzorů.