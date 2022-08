Nové Volvo XC90 odhaleno? První elektrická verze se objevila na patentových snímcích

Jeden z dalších kroků k úplnému zavržení spalovacích motorů a přechodu na bateriovou techniku by mohl mít novou podobu i jméno.

Do konce tohoto desetiletí se chce švédská značka stát čistě elektrickou. Pohon na baterie v současné době nabízí u plug-in hybridů z řady Recharge a bez spalovacího motoru u něj aktuálně seženete modely XC40 a C40. Další kapitolou by měla být XC90 s elektromotory, kterou Volvo slibovalo již na letošní rok, ale ta zřejmě nabrala zpoždění kvůli krizi v dodavatelských řetězcích, s níž se v minulosti potýkala a ještě dnes potýká snad každá druhá automobilka.

Tyto snímky se objevily na webu Evropského patentového úřadu, jejich vlastníkem je společnost Volvo Trademark Holding AB a jsou založeny pod označením Volvo EXC90. Vidíme na nich úhledné velké SUV s typickými znaky současné produkce švédského výrobce – přední světlomety v tvaru písmene T, zadní světla á la písmeno C, čisté tvary bez kudrlinek. Zajímavě působí příď bez čelní mřížky, která vlastně potvrzuje, o co půjde.

Ale i když by se označení EXC90 přímo nabízelo, Volvo zřejmě čeká jedna další změna, a to slovní označení modelů, místo několika písmenek a čísel. Výkonný ředitel značky Hakan Samuelsson vloni potvrdil, že název bude začínat samohláskou. Také prozradil, že nová elektrická generace bude vznikat souběžně s tou aktuální, která tak zřejmě dostane další facelift. Aktuální XC90 je ve výrobě od roku 2015, připomeňme si, že minulá generace byla na trhu dlouhých dvanáct let (2002 – 2014).