Nové Volvo EX30 dá sbohem tlačítkům. Stahování oken má jako Fiat 500 a jeden reprák musí stačit

Vstupní brána ke švédské značce bude určena pro mladší generace, ukazují nové snímky interiéru. Ovládání soustředí na jedinou obrazovku.

Premiéra nového kompaktního Volva na baterie se kvapem blíží, ani ne týden před oficiálním odhalením nám značka servíruje další střípky zajímavostí – tentokrát zevnitř. Nyní tak již víme, že obsluha všeho bude probíhat na obrazovce s úhlopříčkou 12,3 palce uprostřed palubní desky. Což může velmi vyhovovat generaci, která vyrostla se smartphonem v ruce a tlačítka jsou pro ni stejně moderní jako vytáčecí ciferník.

Volvo tuto volbu obhajuje zjednodušením vnitřku ve svém typickém skandinávském stylu a redukcí počtu dílů. Nejdůležitější informace typu stavu kapacity baterií nebo rychlosti se mají zobrazovat v horní části displeje, ve spodní pak navigace, ovládání médií a dalších prvků výbavy. Systém bude ve vhodných okamžicích ukazovat kontextuální nabídky dle aktuální situace, disponuje také „klidovým režimem“ s minimem informací, aby se řidič mohl lépe soustředit.

Infotainment poběží stejně jako i jiných nových Volv a sesterských Polestarů na systému Google i s jeho asistentem, mapami a nabídkou aplikací v obchodu Play. EX30 má zároveň být prvním Volvem s bezdrátovým připojením Apple CarPlay. Zjednodušení výrobce slibuje i po stránce audia – pro ozvučení celé kabiny využije jediný soundbar, díky němuž omezí množství drátů roztahaných napříč celým autem.

Má to i další výhodu – ve dveřních výplních nemusí být reproduktory, tím pádem se dá zvětšit vnitřní prostor. Ze stejného důvodu budou tlačítka stahování oken na středové konzole, jako to má například Fiat 500. Ta nabídne výsuvné prvky ve své přední i zadní části a umožní tak mít mezi řidičem a spolujezdcem rozměrnou odkládací schránku, do které se podle návrhů vejde třeba i dámská kabelka. Zbytek svých tajemství Volvo EX30 odhalí již 7. června.