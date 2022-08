Nové uchycení kol umožní extrémní úhel natočení. Řešení za pár korun dostanou auta do města, ale ne všechna

Německá společnost ZF se zabývá novým mechanismem přední nápravy umožňujícím extrémní úhel natočení kol. Navíc je velmi levný.

Se stále hustější dopravou a mezigeneračně většími automobily je parkování v metropolích každodenním bojem. V souvislosti s ovladatelností se řada automobilek pustila do vývoje natáčení všech kol, ale to spíš kompenzuje délku vozů ve vyšším segmentu. Navíc sedmimístná pořizovací cena umožňuje zavedení takové technologie bez ztát na rentabilitě.

Jenže pro levnější modely určené k jízdě především po městě jde o příliš nákladnou položku. Automobilku vyjde dokonce levněji vybavit „městského skřítka“ systémem autonomního parkování. Změnit by to mohla nová koncepce od německé společnosti ZF umožňující natočení kol v úhlu až 80 stupňů namísto obvyklých 35.

U tradiční koncepce jsou klouby spojeny se spodními rameny nápravy, zatímco spojovací tyče je propojují s řízením. V případě systému EasyTurn jsou spojovací tyče kratší a na každé straně připojené k dalším článkům. Na druhé straně jsou táhla spojena se spodními rameny nápravy a připojena ke kloubům prostřednictvím tyčí stabilizátoru.

Přechod na systém EasyTurn by v praxi znamenal pouhé přidání několika součástek bez dodatečných zásahů. To by mohlo být cenově dostupné řešení i pro malé modely, jenže aktuálně jich nebude mnoho. ZF si nevybralo jako testovací vůz BMW i3 náhodou. Jedná se o ideální případ, jelikož jde o elektromobil s pohonem zadních kol a elektromotorem uloženým vzadu.

U nejčastější konfigurace využívající pohon přední nápravy se spalovacím motorem, uloženým napříč, však nastávají potíže. V podbězích kol chybí kvůli motoru a převodovce místo, které ještě ubírají výztuhy karoserie. Značný problém představuje i mechanismus přenosu výkonu na kola při plném zatočení.

To znamená, že EasyTurn bude reálně použitelný pro elektromobily s pohonem zadních kol, případně verzí s integrovaným elektromotorem přímo v kole. ZF to ale s konvenčními pohony nevzdává a dále pracuje na možném řešení.