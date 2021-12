Hybridní motor, automatická převodovka, pohon všech kol, super výbava a dokonce i upravování obrazu na couvací kameře. To vše s konečnou cenou tam, kde jiní začínají.

Krátce po premiéře nového Suzuki S-Cross nás české zastoupení této sympatické japonské automobilky pozvalo kousek za Prahu, kde jsme měli příležitost si vůz poprvé prohlédnout, prozradilo nám s ním své plány a mohli jsme se i kousek svézt. Navíc nám začalo sněžit a my měli naplánovanou trasu i přes polní cesty, takže to bylo zajímavé.

Cílem nového Suzuki S-Cross je získat ještě větší kus koláče z prodejů kompaktních SUV. Odchozí generace získala za prvních jedenáct měsíců letošního roku necelé čtyři stovky nových majitelů. Novinka má toto číslo ještě navýšit, k čemuž ji dopomohou nově získané technologie.

Proměna

Výrazně pozměněný design s velkou maskou chladiče Suzuki vysvětluje snahou přiblížit se větším SUV, což je naprosto logické a nová tvář vozu opravdu sluší. Ty největší změny ale proběhly v prostoru pro posádku. Volant je na první pohled stejný, ale přijde mi, že věnec má nyní lepší koženku. Je opravdu příjemný a nepůsobí lacině.

V tomto duchu se nesou i všechny ostatní změny v interiéru. Nevzhledný plast před spolujezdcem dostal také nějakou křivku a už nepůsobí tak jednolitě. Ovládání klimatizace zůstalo stejné, ale změnilo se uspořádání na vrchní části palubní desky, protože výdechy ventilace a infotainment si nyní vyměnily pozice.

Nový infotainment má úhlopříčku 9“ a disponuje zrcadlením chytrých telefonů. Umí toho ale mnohem víc. Má třeba výstup kamery s rozhledem okolo celého auta, což se hodí mimo parkování i do terénu. Takovou technickou libůstkou je, že si u projekce kamery můžete hrát s obrazem - zvyšovat jas, změnit teplotu barev a ovládat kontrast.

Jednotlivé úkony probíhají svižně a během krátké projížďky se mi ani jednou nestalo, že bych na něco čekal. Suzuki dále vybavilo svou novinku senzory pro automatické brzdění v případě hrozící kolize či adaptivním tempomatem, který v kombinaci s automatickou převodovkou obsahuje i funkci Stop & Go.

K další výbavě se řadí systém udržování v jízdním pruhu, sledování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, ale hlavně sledování slepého úhlu, asistent rozjezdu do kopce a systém sledování provozu za vozem, když potřebujete vyparkovat z kolmého stání. Většina z toho jsou opravdu užitečné věci.

Na prostor pro cestující si nelze stěžovat. Pokud si nastavím sedadlo řidiče na sebe (měřím 183 cm), mám za sebou ještě dostatečnou rezervu pro kolena a vůbec špatné to není ani s místem nad hlavu. Potěší zachování možnosti panoramatického střešního okna. Zadní opěradla jsou sklopná v poměru 60:40 a zavazadelník nabídne objem 430 litrů. Trochu zamrzí jen vyšší nakládací hrana.

Tvoje tvář má známý hlas

K pohonu vozu slouží již známá jednotka 1,4 BoosterJet Hybrid se 48voltovou mild-hybridní technologií SHVS, kterou si Suzuki vyšlechtilo pro své větší modely. Motor je vybavený přímým vstřikováním paliva a elektricky ovládaným variabilním časováním ventilů. Disponuje výkonem 95 kW (130 koní) a točivým momentem 235 N.m.

Na projížďku jsem dostal verzi s manuální převodovkou. Kulisa řazení by zasloužila ještě trochu péči, dráhy nejsou tak přesné a řazení působí gumově. V tomhle jsou ještě lehké mezery. Nicméně motor samotný zaslouží jen pochvalu, což ale není nic nového, protože ho dobře známe. Roztáčí se s ochotou, na plynový pedál reaguje svižně a má i hezký zvuk.

Průběhu výkonu hodně pomáhá i hybridní systém, který vykrývá mezery spalovacího motoru. Při puštění plynového pedálu už se ale rekuperační systém nezakousne a nezačne s autem tak intenzivně brzdit. Pro S-Cross zůstává v nabídce i elektricky ovládaný pohon všech kol, který disponuje několika jízdními režimy. Jediný režim, který měl během jízdy smysl, byl ten na sníh.

Suzuki se i v tomto nepříznivém počasí ukázalo jako vynikající společník. Nenechte se zmást fotografiemi, jsou pořízené den před jízdami a v noci ještě intenzivně sněžilo, pod sněhem se usídlil led a my jezdili i po polích. Vůbec to ale nevadilo, protože vozy této japonské značky jsme si oblíbili i kvůli tomu, jak lehce působí a jak dobře mívají naladěný posilovač řízení. I v těchto podmínkách to hrálo důležitou roli.

Naše specifikace s pohonem všech kol a manuálem vážila jen 1360 kg. Suzuki S-Cross se tak v jakékoliv situaci pohybuje jako baletka. Do sněhu jen ladně našlapuje a skvěle se ovládá i pokud ztratíte trakci, což při vypnutých asistentech zvládnete jedním silnějším přidáním plynu. Dělá to z něj mnohem zábavnější auto.

Ohledně jízdního komfortu na poli a silně zasněžených a promočených silnicích se dozvíme maximálně to, že na nezpevněném povrchu se od podvozku neozývají žádné tupé rány a přes nástrahy lesních a polních cest se spíše jen přehoupne jako vozy značky Subaru, a to i ve vyšších rychlostech.

Nenechá se nachytat

Dvakrát jsem také zkoušel asistenta rozjíždění do kopce. Myslel jsem, že ho na sněhu nachytám. Ani náhodou. Poprvé se auto v režimu Snow a omezenou kontrolou trakce rozjelo jak z křižovatky na suchu. Na strmějším kopci se pak přední kola jen dvakrát lehce cukla a jelo se dál. Ještě lepší je, že se zapnutou kontrolou trakce vám auto na sněhu pod plynem úplně neumírá, cítíte jak pod vámi obě nápravy pracují a můžete i zrychlovat.

Základní cena za nové Suzuki S-Cross činí 508.900 Kč. S automatem a pohonem všech kol vyjde minimálně na 617.900 Kč. Povýšit auto na plnou výbavu s panoramatickou střechou znamená v 688.900 Kč. Získáte ale všechnu výše zmíněnou výbavu, protože se připlácí jen za metalízu.

Připočtěte si k tomu dvouzónovou automatickou klimatizaci, čalounění výplně dveří vzadu ze syntetické kůže, 17palcová kola s leštěným povrchem, přední světlomety a zadní svítilny s LED technologií či vyhřívaná přední sedadla. Na další detaily se ale podíváme až v rámci klasického redakčního testu.

Suzuki S-Cross (2022): Technická data a české ceny Motor 1.4 BoosterJet

Hybrid 1.4 BoosterJet

Hybrid Zdvihový objem [cm3] 1373 1373 Výkon [kW/ot.min] 95/5500 95/5500 Toč. moment [N.m/ot.min] 235/2000-3000 235/2000-3000 Převodovka 6M 6A Zrychlení [s] 9,5 (10,2) 9,5 (10,2) Maximální rychlost [km/h] 195 195 Spotřeba [l/100 km] 5,3-5,6 (5,8-6,1) 5,8-6,1 (6,3-6,6) Provozní hmotnost [kg] 1280 (1360) 1315 (1385) Cena Comfort [Kč] 508.900

- -

- Cena Premium [Kč] 533.900

(577.900) 573.900

(617.900) Cena Elegance [Kč] 592.900

(636.900) 632.900

(676.900) Cena Elegance Panorama [Kč] 604.900

(647.900) 644.900

(688.900) *V závorce údaje pro pohon 4x4 (příplatek min. 43.000 Kč).