Nové Suzuki e Vitara přijelo do Evropy ve velkém stylu. Jeho úspěch v Česku závisí hlavně na dvou věcech

Už v příštím roce se u Suzuki setká budoucnost se současností. Stávající generaci legendárního modelu Vitara totiž doplní zcela nová vitara s plně elektrickým pohonem. A aby bylo názvosloví co nejsnazší, do původního názvu přibude pouze písmeno e. Všechno ostatní ale bude úplně jinak.

Čtvrtá generace Suzuki Vitara se spalovacím motorem to s námi táhne už od roku 2015 a dosud si v zásadě vystačila jen s dílčími změnami. O full-hybridním pohonu už řeč byla, mild-hybridní čtrnáctistovku také známe jako svoje boty, ale současnost je nakloněna elektromobilům a bez těch už by se Suzuki v Evropě brzy neobešlo.

Nová e Vitara je výsledkem spolupráce automobilek Suzuki, Toyota a Daihatsu s přispěním čínské společnosti BYD jako dodavatele lithium-železo-fosfátového akumulátoru (LFP). Vůz stojí na upravené platformě HEARTECT (s přídomkem „e“), na jejíž „spalovací“ verzi od roku 2014 vznikla celá řada známých modelů: třeba Ignis, Swift nebo Baleno. Trakční baterie vyplní celou podlahu a bude nabízena s kapacitou 49 a 61 kWh. Kompaktní pohon eAxle, kombinující elektromotor, převodovku i měnič, dodala Toyota a znát jej můžeme třeba z modelu bZ4x.

Nová e Vitara bude vycházet z předního pohonu, verze 4x4 pak bude vybavena dalším modulem eAxle a distribuci hnacích sil obstará elektronika. Předokolka bude nabízena s výkony 106 kW (49kWh baterie) a 128 kW (61kWh baterie), čtyřkolka ALLGRIP-e nabídne výhradně 61kWh baterii a k přednímu elektromotoru se 128 kW přidá zadní s výkonem 48 kW. Kombinovaný výkon jednotek je 135 kW (184 koní) a točivý moment činí 300 N.m. U předokolky je to 189 N.m nehledě na kapacitu baterie. Dojezd na jedno nabití by měl být okolo 400 km, oficiální údaje k jednotlivým verzím však zatím nemáme.

Že to Suzuki s terénem myslí opravdu vážně, dokládá i režim Trail, který přibrzďováním protáčejících se kol a přesunem hnacích sil na protilehlé kolo simuluje závěr diferenciálu. Výhodou dedikované platformy jsou vedle dlouhého rozvoru náprav 2700 mm i malé převisy karoserie a s nimi související nájezdové úhly, o které se s námi Suzuki také zatím nepodělilo. Světlá výška 180 mm je o 5 mm větší než u běžné vitary a citlivé komponenty podvozku jsou alespoň od pohledu slušně chráněné.

Suzuki e Vitara: Srovnání základních rozmerů s dalšími SUV Suzuki Model Suzuki e Vitara Suzuki Vitara Suzuki S-Cross Délka [mm] 4275 4 185 4305 Šířka [mm] 1800 1775 1785 Výška [mm] 1635 1600 1580 Rozvor [mm] 2700 2500 2600 Objem kufru [l] neudán 289-362/1119-1046 293-430/1111-1230 Světlá výška [mm] 180 175 175 Hmotnost 1702-1899 1180-1347 1205-1378 *Objem kufrů Vitary a S-Crossu se liší v podle polohy zadních opěradel a motoru

Naživo hezčí než na fotkách

Z tabulkového srovnání rozměrů si můžete udělat obrázek o tom, kam nová e Vitara vlastně zapadá. Je delší než spalovací vitara, kratší než s-cross, ale zároveň je nejširší a nejvyšší. Až osobní kontakt ale odhalil hlavní atributy designu – elektrická vitara působí robustně, řekl bych až naštvaně. Silueta karoserie by napovídala SUV-kupé, blatníky mi připomínají Mazdu MX-30. Na druhou stranu je jasné, že si tato auta nikdy nespletete.

Nová e Vitara vychází z loňského konceptu Suzuki EVX. Sériovka je více konzervativní (nemá kamery místo zrcátek ani výsuvné kliky dveří), interiér je ale pořádný odvaz. Pravda, auta vystavená v Allianz Cloud Areně v italském městě Milán byla předsériová a jedno z nich dokonce mělo volant „na špatné straně“, to je jsou ale detaily, které před započetím výroby v indickém Gudžarátu vezmou za své.

Kokpit? Na poměry spíš konzervativního Suzuki neuvěřitelný. Přístrojová deska je tvořena dvojicí opticky propojených displejů tak jako u vozů BMW, Kia či Hyundai, kokpit je směsicí měkčených, textilních i tvrdých materiálů, dvouramenný volant s koženkovým potahem padne hezky do rukou a díky vyvýšenému středovému tunelu, pod nímž najdete otevřený prostor na drobnosti, máte hezky při ruce i voliče převodovky a jízdních režimů. Je tu i speciální tlačítko pro ovládání vozu jedním pedálem, přitom konkurence mívá tuto funkci související s nastavením intenzity rekuperace volitelnou páčkami pod volantem.

Ovladače na volantu v podstatě odpovídají stávajícím modelům Suzuki, takže se nemusíte bát, že po přesednutí do e Vitary zažiteje šok. Menu infotainmentu jsem proletěl jenom v rychlosti a počítejte s tím, že skrze něj ovládáte také klimatizaci. Nicméně pro nastavení teploty, intenzity ofuku, vnitřní cirkulace vzduchu a vyhřívání předního a zadního okna máte pod středovým displejem klasická tlačítka a poteší i kulatý ovladač pro nastavení hlasitosti audia. Na dotykové řešení jsem si u současných vozů Suzuki nikdy nezvykl.

Pozice za volantem je i navzdory vyšší podlaze přirozená a stejné je to i vzadu, kam vám usnadní nastupování dveře otevírané téměř do pravého úhlu a široký nástupní prostor. Přední sedadla v nejnižší poloze nebrání pohodlnému umístění chodidel, před koleny je více prostoru než v s-crossu a špatné to není ani nad hlavou. Měřím 190 cm a dozadu jsem se vešel s rezervou. Zadní opěradlo je dělené v poměru 40:20:40, kdy středová část supluje loketní opěrku s držáky na nápoje a umožní převážení dlouhých předmětů. USB portů není nikdy dost a dva nabíjecí jsou i vzadu. To se hodí.

Kufr prý bude jednou z hlavních oblastí, které budou tradiční suzukáře zajímat. A tady mám dvě zprávy. Jednu dobrou, a sice že kufr opravdu vypadá prakticky. Má pravidelnou ložnou plochu, velkou schránku nalevo a další jsou pod podlážkou. Nechybí ani osvětlení na boku (u vitary jsem ho nenašel) a po sklopení zadních opěradel (velmi pravděpodobně) vznikne rovná ložná plocha.

Potíž je v tom, že zatím neznáme přesné údaje o objemech. Opticky to odhaduji někde na úrovni s-crossu s mild-hybridním pohonem, což by znamenalo asi 400 litrů v základu. Ale nechytejte mě za slovo, nejde o oficiální údaj.

Suzuki e Vitara: Dostupné technické údaje Pohon 2WD 2WD 4WD Výkon [kW] 106 128 135 Točivý moment 189 189 300 Akumulátor [kWh] 49 61 Nabíjení DC/AC [kW] cca 150/11 Dojezd [km] neupřesněno neupřesněno neupřesněno Hmotnost [kg] 1702 1760-1799 1860-1899 Rozměry [mm] 4275x1800x1635 Rozvor [mm] 2700 Objem kufru [l] neupřesněno

Co bude dál?

První elektromobil od Suzuki si zasloužil pořádné přivítání a toho se mu i dostalo. A to hned dvakrát – nejdříve před novináři z Evropy a následně před veřejností natřískanou Allianz Cloud Arenou v Miláně v rámci krasobruslařského představení. Hlavní program bych osobně přirovnal k představení Škody Enyaq v pražském O2 universu v září 2020. Bylo to velkolepé, byť se na ledové ploše točila pouze dvě auta.

Zároveň šlo o trochu předčasnou slávu, protože výroba vozu se v Indii spustí až na jaře příštího roku. Na první trhy včetně Evropy, Indie a Japonska e Vitara dorazí v létě a start prodeje na českém trhu se očekává až na podzim. Tedy plus minus za rok.

Už z toho důvodu je zatím zbytečné spekulovat o cenách, byť jsem se na ně zástupců českého Suzuki samozřejmě ptal. Chce-li být e Vitara na českém trhu úspěšná, musí být cena atraktivní. Osobně tipuji 850 tisíc za předokolku s menším akumulátorem. Dalším kritériem bude objem kufru, na který jsou prý milovníci Suzuki citliví. Otázek je tedy dost, zároveň je ale čas na to vymyslet způsob, jakým udělat e Vitaru pro zákazníky atraktivní.