Nové Suzuki e Vitara oficiálně: Čtyřkolka elektrické prvotině nechybí, přijede už brzy

Nedávno oznámená hlubší spolupráce mezi japonskými automobilkami Toyota a Suzuki přináší první reálný výsledek. Ze strany Suzuki se odhaluje její vůbec první sériově vyráběný elektromobil. Novinka nesoucí pojmenování e Vitara, představená v Miláně v Itálii – odkud vzápětí přineseme i živé dojmy – bude globálním modelem značky, do prodeje zamíří už příští rok a jejího technického sourozence později uvede právě i Toyota.

Čistě elektrická alternativa spalovací Vitary byla vyvíjena od základu jako elektromobil, a to na nové platformě Heartect-e. Zásluhy za vznik pohonné jednotky i podvozkové platformy si rozdělují obě hlavní strany a rovněž Daihatsu Motor Corporation, které je vlastněno mateřskou Toyotou. Samotný design produkčního modelu pak vychází z konceptu eVX představeného v roce 2023.

Novinka na prvních snímcích působí celkem masivně, ačkoliv zapadá do segmentu B-SUV. S délkou 4275 mm je přitom delší než dosavadní Vitara (4185 mm), zatímco na větším rozvoru 2700 mm by měla rovněž nabídnout více místa pro posádku (standardní Vitara – 2500 mm). Co se týče objemu kufru, přesnou hodnotu zatím Suzuki pro e Vitaru neodhalilo. Architektura interiéru má reflektovat „hi-tech“ a „dobrodružný“ charakter vozu – trendy spojený panel dvou displejů tak například doplňují klasická fyzická tlačítka na středovém panelu či volantu.

První informace o pohonném ústrojí eAxle zmiňují celkem tři nabízené specifikace. Základní verze s jedním elektromotorem pro pohon předních kol zajistí výkon 106 kW (144 koní) a točivý moment 189 Nm, silnější předokolkou pak bude verze o výkonu 128 kW (174 koní) s identickou hodnotou točivého momentu. Suzuki tradičně nezapomíná ani na čtyřkolku, která bude mít systémových 135 kW (183 koní) a 300 Nm.

Svůj systém dvou elektricky poháněných náprav označuje Suzuki jako Allgrip-e. Doplněn bude rovněž o jízdní režim „Trail“, který má vozu zajistit dostatečnou trakci v nerovném terénu přibrzďováním protáčejícího se kola a rozdělením točivého momentu na druhé kolo v záběru. Ústrojí je spojeno s lithium-železo-fosfátovým akumulátorem o kapacitě 49 kWh, výhradně pro základní předokolku, nebo 61 kWh pro obě silnější verze modelu. Bohužel vzdálenost dojezdu na jedno nabití si Suzuki také zatím nechává pro sebe.

Uvedení Suzuki e Vitara do prodeje se plánuje na světových trzích včetně Evropy už během léta 2025. Spolupráce značek bude nakonec částečně opačná než v případě dosavadních modelů Across a Swace, jakožto sourozenců modelů RAV4 a Corolla. Suzuki bude nyní základ svého elektrického SUV dodávat Toyotě – výroba bude totiž probíhat v indickém závodě Suzuki Motor Gujarat. S identickou technikou a obdobnými rysy tak později uvede Toyota v Evropě svůj druhý elektromobil řady bZ, doplňující v nabídce již prodávanou prvotinu bZ4X.

Suzuki e Vitara: Dostupné technické údaje Pohon 2WD 2WD 4WD Výkon [kW] 106 128 135 Točivý moment 189 189 300 Akumulátor [kWh] 49 61 Nabíjení DC max. [kW] neupřesněno Dojezd [km] neupřesněno neupřesněno neupřesněno Hmotnost [kg] 1702 1760-1799 1860-1899 Rozměry [mm] 4275x1800x1635 Rozvor [mm] 2700 Objem kufru [l] neupřesněno