Nové Suzuki Baleno oficiálně: Levný hatchback do města má skvělou výbavu, fanoušci prý ale čekali víc

Suzuki Baleno se donedávna prodávalo také v České republice. Nová verze k nám nezamíří, opravdu je ale potřeba kvůli tomu smutnit?

Zdá se, že Suzuki hodlá udržet současné platformy co možná nejdéle. Když se loni představil nový S-Cross, sice šlo z velké části o nový model, ale základ zůstal stále stejný z předchůdce. Navzdory stálé přízni a pozitivním ohlasům se však řada netají tím, že očekávali něco víc.

Stejně smíšené dojmy mají také indičtí zákazníci v souvislosti s novým modelovým ročníkem Balena. Předchůdce, jehož platforma přežívá až do dnešní doby, se na trhu ukázal už v roce 2015. Modernizace byla nejvyšší nutností, jelikož při zahraničních nárazových testech Latin NCAP nezískal ani jednu hvězdičku.

Přitom tohle auto se na začátku životního cyklu dodávalo také do Evropy a po dobu přibližně dvou let jsme si jej mohli koupit i na českém trhu. V roce 2017 startovala cena na 302.000 Kč, což je dnešní cena Dacie Sandero ve vyšší výbavě Comfort. Pro srovnání, základní Citroën C3 startuje na 330.000 Kč a Kia Rio na 324.980. Celkově bylo Baleno u nás považováno za cenově dostupný vůz, který nabídne solidní dynamiku, jednoduché ovládání a vysokou užitnou hodnotu. Na vybraných evropských trzích vydrželo až do roku 2020, následně bylo pro nízké prodeje staženo.

Nový model pro indický trh nese zcela přepracovanou příď, jejíž dominantou je maska chladiče s novým žebrováním a leštěnou lištou. Po stranách ji obklopují protažené světlomety a spodní část nárazníku s mlhovkami je úplně nová. Další změnou je zesílení „C“ sloupku a LED zadní světla zasahující do víka pátých dveří.

Uvnitř Suzuki přidalo 9palcovou dotykovou obrazovku, což si vyžádalo přesunutí výdechů ventilace do spodní části středové konzole. Přestože se jedná o cenově dostupný model, najdeme zde 360° kamerový systém a barevný head-up displej. Volant dostal kožené čalounění a zadní cestující mají nově k dispozici výdechy ventilace a USB porty.

O pohon se stará atmosférická dvanáctistovka s výkonem 90 koní a točivým momentem 113 Nm. Čtyřválec je spojený s pětistupňovým manuálem nebo novým automatem, který vystřídal původní převodovku CVT. Ten má také pět rychlostí a díky dobrému naladění se s ním podařilo snížit spotřebu. Podvozek je naladěn na pohodlnější notu a kotoučové brzdy mají nyní průměr 35 cm.

Suzuki prezentuje novinku jako „kompletní modelovou obnovu“ a v rámci svých možností udělalo maximum. Jako malá automobilka jednoduše nemá peníze na vývoj nových platforem a vzhledem ke stále bližší transformaci na elektromobily by se jí to dnes už nevyplatilo. Jenže indičtí zákazníci přesto očekávali více.