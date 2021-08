Nové Subaru WRX v další upoutávce. Potvrzuje manuál a schovává se v prachu

Japonské Subaru nás ji delší dobu láká na nové WRX. Dobrou zprávou je, že místo evoluce by nás měla čekat revoluce. Novinka má být zcela novým autem s čerstvou technikou. K oficiálnímu odhalení mělo dojít na autosalonu v New Yorku už zítra. Po jeho zrušení se ale neví, kdy a jak značka auto vypustí. Spekuluje se o začátku září.

Prozatím nás tak láká novým trailerem, který umístila na sociální sítě. Podobně jako u BRZ se WRX zatím schovává, konkrétně za oblaka prachu a vzdálené záběry. Pár rychlých prostřihů ale prozrazuje důležité detaily, jako třeba manuální převodovku a klasické analogové budíky.

Pak už jen řev a masakr. Podle všeho je zvuk z přeplňovaného plochého čtyřválce o objemu 2,4 litru. Počkejme si ale na oficiální představení. Asi není třeba říkat, že se s novým WRX na evropských trzích tak úplně nepočítá. To už má u Subaru na našem kontinentě větší šanci nové BRZ, ale rallye legenda je nejen od fanoušků žádaná.

„Stále nechceme věřit tomu, že by se Subaru na evropský trh nevrátilo s legendárním modelem, který mu pomohl postavit jméno nejen na zdejším trhu. Stále věříme, že WRX STI, populární ‚estéíčko', do Evropy opět dorazí, i když třeba s některým z alternativních pohonů. A proto i to loučení bereme jako dočasné a nikoli nenávratné,“ komentovalo v roce 2018 české zastoupení Subaru odchod modelu z nabídky.

