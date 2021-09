Nové Subaru WRX oficiálně: 275 koní, pohon 4x4 a manuál k nám zatím nemíří

Po řadě upoutávek již Subaru naplno odhaluje novou generaci sportovního sedanu WRX. Změn přináší vcelku hodně, a to zevnitř i zvenku. Premiéra na americkém trhu taky napovídá již očekávané, do Evropy se zatím nové WRX (podobně jako nová generace BRZ) nechystá – absenci na starém kontinentu by nicméně mohl v budoucnu vyřešit hybrid pod kapotou.

Nové WRX teď stojí na platformě Subaru Global Platform (Outback, Forester). Poslední technický základ automobilky zajišťuje sedanu vůči předchozí generaci o 28 % vyšší torzní tuhost a o 75 % vyšší tuhost uložení podvozkových komponentů. V nejvyšší úrovni výbavy GT používá WRX elektronicky nastavitelné tlumiče pro trojici jízdních režimů. K výletům na šotolinu pak nelze přehlédnout výrazné plastové obložení blatníků, prahů a nárazníků.

Pod kapotou najdeme 2,4litrový turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválcový boxer, který produkuje 275 koní (202 kW) a 350 N.m točivého momentu. Pohon všech kol je samozřejmostí, zákazníci však budou moci volit mezi šestistupňovou manuální převodovkou či automatem CVT, který nabízí osmistupňový režim manuálního řazení pádly pod volantem.

Uvnitř přichází WRX s architekturou z nejnovějších modelů značky. Zaujme především 11,6palcový infotainment s posledními funkcemi konektivity. Sportovní sedačky Recaro jsou standardem, nechybí kožený sportovní volant, červené kontrastní prošívání nebo karbonové dekory. V základu jezdí WRX na 17palcových kolech, vyšší výbavy dostávají 18 palců. Za příplatek je dostupný i prémiový audiosystém Harman Kardon s 11 reproduktory.

O cenovkách na americké trhu se zatím Subaru nezmiňuje. S novým WRX nakonec padá pozornost na očekávaný příchod vrcholného STI, které by se mělo představit příští rok v létě.