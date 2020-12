Nové Subaru Levorg je japonským Autem roku. I díky skvělému motoru a asistentům

Subaru může slavit. V domácím Japonsku se totiž s modelem Levorg stalo oficiálním vítězem ankety Auto roku 2020-2021. Pro tradiční automobilku jde již o třetí prvenství v této anketě. Naposledy získalo cenu v roce 2016 s modelem Impreza Sport. Subaru zvítězilo s velkým náskokem 437 bodů nad druhou Toyotou Yaris.

Hlasování šedesáti porotců v letošním roce pochopitelně ztížila pandemie koronaviru, nakonec se ale ze třiceti automobilů podařilo najít deset finalistů a z nich poté finálního vítěze. Subaru Levorg porotu zaujalo novou přeplňovanou osmnáctistovkou, odpružením, brzdami a řízením.

Velkou roli ve finálním hodnocení sehrála i bezchybná funkce souboru asistenčních systémů Eyesight X. Podle tiskové zprávy je tento vůz na prodej zatím pouze v Japonsku, ale automobilka plánuje, že ho začne dovážet i do Evropy a Austrálie. S trochou štěstí tak můžeme novinku očekávat i u nás.

Na třetím místě se umístila Honda Fit/Jazz, na čtvrtém pak Peugeot 208 a e-208, který se s 141 hlasy stal nejvýše umístěným autem z dovozu a odnesl si tak titul Import Car of the Year 2020-2021. Celý přehled finalistů a počet získaných bodů najdete v tabulce níže, fotky vozů jsme seřadili do přiložené galerie.

Vůz Počet bodů Subaru Levorg 437 Toyota Yaris 320 Honda Fit 300 Peugeot 208/e-208 141 Land Rover Defender 105 Audi e-tron Sportback 65 Mazda MX-30 63 Alpina B3 25 BMW řady 2 Gran Coupé 24 Nissan Kicks 20