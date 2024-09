Nové Subaru Crosstrek zářilo v crashtestech Euro NCAP. Za ochranu dětí má 90 procent!

Do databáze Euro NCAP přibyla další várka aktuálních testů bezpečnosti nových vozů pro evropský trh. K těm patří i Subaru Crosstrek, což je nový název pro třetí generaci modelu XV, převzatý z dalších trhů, kde se takto vůz nazýval už od svého startu na trhu v roce 2012.

Z hlediska ochrany dospělých šlo o celkové skóre 83 procent, kdy v čelním nárazu do deformovatelné bariéry vykázal bezproblémovou ochranu celého spolujezdce a lehce horší tlak na trup řidiče, při srážce s pevnou překážkou v celé šířce vozu nicméně ukázal kvalitní ochranu řidiče. Velmi dobře si vedl při bočním nárazu (do překážky/vozu i do sloupu) se ziskem 14,5 bodů z 16 dostupných, za náraz zezadu dostal 3,8 bodu ze 4 dostupných za ochranu krku posádky. Ve shrnutí testu Euro NCAP zmiňuje také možnost otevření oken i dveří po nehodě, což se hodí nejen záchranářům, ale i v případě ponoření vozu pod vodu.

Za bezpečnost dětí si Subaru Crosstrek vysloužilo skóre 90 procent – figuríny ve velikostí šesti- a desetiletých dětí prošly při čelním nárazu s maximálním hodnocením. V detailním rozboru Euro NCAP chválí automatickou deaktivaci čelního airbagu spolujezdce při použití sedačky v protisměru, stejně tak systém detekce dětí ponechaných v autě. Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu rovněž dopadla dobře, mechanická ochrana získala 31,4 bodů z 36 (se slabším hodnocením u A sloupků), mitigace nárazu fungující od 1 km/h dostala 22,6 bodu z 27 dostupných. Za ochranu cyklistů získal Crosstrek plných 8 bodů z 8 dostupných, ochrana chodců dopadla na 6,6 bodu z 9.

Hodnocení bezpečnostních asistentů v evropském testovacím programu získalo celkem 72 procent – kontroloři měli v vyhodnocení výhrady k reakční době automatického brzdění, nižší než plné skóre získal Crosstrek za detekci dopravních značek s omezením rychlosti, sledování stavu řidiče a autonomní brzdění v rámci komunikace mezi jednotlivými vozy. I tak ale Crosstrek získal vysoké hodnocení ve všech oblastech hodnocení bezpečnosti a získává od Euro NCAP pět hvězdiček v rámci všech svých verzí.