Nové Subaru Crosstrek dorazilo do Česka. Svezli jsme se. A komu se něco nezdá, ať se sveze taky

Mlha se rozpustila, reflektory zamířily a opona se roztáhla. Na český trh konečně oficiálně dorazila dlouho očekávaná novinka - Subaru Crosstrek. Auto už se tady nějakou dobu pohybuje, však je také nominované do prestižní ankety Auto roku v České republice, ale nyní jsme měli příležitost na českém trhu pořádně přivítat ve skupince odborné veřejnosti. Dokonce jsme se i kousek svezli.

Tohle auto vlastně už znáte, je to omlazená a novinkami napumpovaná verze Subaru XV, které si společně s faceliftem přivlastnilo jméno známé z ostatních trhů. Crosstrek je vyvýšený hatchback založený na impreze, který se u nás vzdal základního motoru bez hybridu a je k mání pouze jako dvoulitrový hybrid, takřka veškerá technika byla interně vyvinutá v Subaru.

Auto má vyšší torzní tuhost, je méně hlučné a když už konstruktéři nevěděli, jak posunout schopnosti XV dál, pozvali si skupinku doktorů, kteří jim pomohli vyvinout přední sedadla, ve kterých se budete v zatáčkách mnohem méně pohybovat a bude tak pro vás přirozenější vnímat pohyby podvozku a karoserie. Jinak řečeno s autem ještě intuitivněji srostete. Že to jsou u 136koňového hybridu zbytečné řeči? Tak se svezte.

Auto na našem trhu stojí minimálně 880.000 Kč, ale nabídne vám za to už v základu skvělou výbavu, výše zmíněný hybrid a pohon všech kol. Že je to hodně? Škoda Karoq v základní výbavě Ambition stojí 865.900 Kč v případě, že zvolíte pohon všech kol a automatickou převodovku. Její výhodou je dvoulitrový diesel, na takové jízdní vlastnosti jako se Subaru ale zapomeňte.

Teď jsme se svezli jen pár kilometrů, ale i během toho se auto ukázalo jako něco, co může hrdě stát po boku těch nejlepších a čekat na vyhlášení vítěze s hlavou vztyčenou. Naprosto brilantním podvozkem, kdy auto neodskakuje, nemlátí a je mimořádně pohodlné to začíná. A pokračuje to řízením s poměrně ostrým převodem, nějakou tou zpětnou vazbou a solidním citem. Převodovka CVT sice s motorem zase trochu jančila, ale verdikt si uděláme, až budeme mít auto jen pro sebe a strávíme s ním nějaký čas.

Subaru Crosstrek je vymazlené XV, které by zákazníci na českém trhu neměli přehlížet. Světlá výška 220 mm je skvělá a jízdní vlastnosti mimo zpevněné silnice nenapodobitelné. Na to nezapomeňte, až se s ním třeba jednou svezete, zábava s Crosstrekem se stupňuje s tím, jak se zhoršují adhezní a povětrnostní podmínky. Teď už ale nezbývá nic jiného než zopakovat si ceník a počkat si na plnohodnotný test.

Subaru Crosstrek 2023: Technické údaje a české ceny Motor 2.0 e-Boxer Vrtání x zdvih [mm] 84,0 x 94,0 Objem [ccm] 1995 Kompresní poměr 12,5:1 Výkon [kW/ot.min] 100/5600 Točivý moment [N.m/ot.min] 182/4000 Převodovka Lineartronic CVT Zrychlení [s] 10,8 Maximální rychlost [km/h] 198 Hmotnost [kg] 1670 - 1703 Spotřeba [l/100 km] 7,7 Rozměry [mm] 4495 x 1800 x 1600 Rozvor [mm] 2670 Cena Active [Kč] 880.000 Cena Comfort [Kč] 955.000 Cena Executive [Kč] 1.020.000