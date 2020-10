Nové Subaru BRZ na první upoutávce. Kouzlo si uchová, dostane se ale k nám?

Se současnou generací Subaru BRZ jsme se v Evropě rozloučili závěrečnou edicí Final Edition. Nyní už tedy pomalu přichází čas na uvedení druhé generace oblíbeného sporťáku. Po spatření několika maskovaných prototypů nám Subaru poskytuje první upoutávku, která toho sice příliš neprozrazuje, alespoň ji však doprovází informace o představení vozu ještě letos na podzim.

Jak už víme, novinka opět přijede se sdílenou technikou mezi Subaru a Toyotou. Uvedení nové generace Toyoty GT86 bychom se tedy měli dočkat ve stejné době. Samotné uvedení na trh pak bylo dle dříve uniklých informací plánováno na léto 2021. Na upoutávce Subaru si možná všimnete, že kola BRZ jsme už mohli vidět na ostré Toyotě GR Yaris.

K technice se Subaru zatím nevyjadřuje. Podle britského Autocaru budou nicméně oba vozy postaveny na nové platformě (od Toyoty) a pohonnou jednotku opět zajistí Subaru. Boxeru se tedy sporťáky nevzdají. Poslední drby pak zmiňují udržení atmosférické jednotky, namísto dříve předpokládaného směru přeplňování.

Přesněji se mluví o 2,4litrovém čtyřválci, který by zajistil asi 220 koní (162 kW) a 240 N.m točivého momentu. Zájemci by měli na výběr mezi klasickou manuální šestistupňovou převodovkou nebo nově vyvinutým automatem.

Právě setrvání u atmosférického motoru by však mohlo zhatit příchod nové generace BRZ do Evropy. Důvodem jsou samozřejmě místní emisní normy, rovněž ve spojitosti s vysokými pokutami za nesplnění flotilových emisí Subaru za letošní rok. Automobilce totiž hrozí pokuta ve výši 112 milionů eur (asi 3 miliardy korun).

Při troše štěstí by se mohl příchod BRZ do Evropy jen opozdit do doby, kdy Subaru své flotilové emise sníží, například uvedením chystaného elektrického crossoveru a další elektrifikací modelové nabídky. Jak si po stránce emisí povede v Evropě Toyota s novou GT86 to se teprve uvidí. Nakonec bychom se však mohli dočkat alespoň jednoho sourozence.