Nové Subaru BRZ jezdí bokem v další upoutávce. K odhalení dojde už ve středu

Datum premiéry Subaru BRZ již známe a novinka se předvede 18. listopadu. Pár dní před oficiálním představením tak automobilka zveřejňuje další video, ve kterém se nová generace oblíbeného sporťáku krátce mihne – a to doslova, kromě zaslechnutí zvukového projevu máme šanci zahlédnout zadní část BRZ jedoucího bokem, pálící své pneumatiky.

S dodatkem „Ještě si chvíli počkejte“ tedy dále čekáme. O to netrpělivěji u nás v Evropě, kde je příchod nové generace Subaru BRZ stále nejasný. Podle Zdeňka Zikmunda, tiskového mluvčího českého zastoupení Subaru, jsou aktuální upoutávky na novou generaci BRZ aktivitou amerického zastoupení značky a o uvedení vozu na evropský trh zatím nejsou žádné zprávy.

Nové Subaru BRZ do Evropy nedorazí, píší Britové. Naděje tady ale pořád je

O pravděpodobné nedostupnosti BRZ na starém kontinentu již informoval i britský Autocar. Roli by měly samozřejmě hrát emisní limity japonské značky v Evropě, pro jejichž dodržování není nový sporťák přínosem. Pokud se tedy nové BRZ do Evropy skutečně podívá, nebude to hned příští rok, naděje ale stále existuje.

Určitou záchranou by mohla být pro zájemce v Evropě Toyota, přesněji s technickým sourozencem, nástupcem GT86 (údajně pod názvem GR86) – obě auta jsou totiž opět vyvíjena ve spolupráci Subaru a Toyoty. S rozsáhlejší nabídkou „čistějších“ hybridů v Evropě (oproti Subaru) má Toyota nepochybně lepší podmínky k uvedení sporťáku do prodeje.

Nová Toyota GR Yaris v obrovské galerii a videu: Tohle vypadá na svezení roku!

Přestože je ale nové Subaru BRZ již takřka venku, o nástupci GT86 samotná Toyota nechává informace stále pod pokličkou. Podle neoficiálních informací budou vozy stát na platformě Toyoty a pohánět je bude agregát Subaru. Tím by měl být atmosférický čtyřválec o objemu 2,4 litru s výkonem 162 kW (220 koní). Zákazníci by si pak měli vybírat mezi automatickou a manuální převodovkou.