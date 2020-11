Nové Subaru BRZ do Evropy nedorazí, píší Britové. Naděje tady ale pořád je

Po prvotním nadšení z dalšího sporťáku, který by mohl zpestřit nabídku v Evropě, se podobně jako u konceptu Nissan 400Z potvrzují dřívější obavy. S pár upoutávkami na novou generaci BRZ totiž Subaru uvedlo, že model neplánuje uvést do prodeje v Evropě. Informaci sdělil britskému Autocaru mluvčí japonské značky.

Prozatím není jasné, zda tento krok provede rovněž Toyota s technickým sourozencem, nástupcem GT86 (údajně pod názvem GR86) – obě auta jsou totiž opět vyvíjena ve spolupráci Subaru a Toyoty. Lze odhadovat, že pokud BRZ se do Evropy nepodívá, bude to hlavně kvůli emisním limitům a celkovým flotilovým emisím nabídky Subaru.

Podle Zdeňka Zikmunda, tiskového mluvčího českého zastoupení Subaru, jsou aktuální upoutávky na novou generaci BRZ aktivitou amerického zastoupení značky a o uvedení vozu na evropský trh zatím nejsou žádné zprávy. BRZ je na druhou stranu v Evropě oblíbené a v Česku se prodává dobře. Důkazem může být i počet kusů rozlučkové verze Final Edition - do Evropy jich dorazí 157, z nichž 43 zamíří do Česka. Pokud se nové BRZ do Evropy skutečně podívá, nebude to hned příští rok, naděje ale stále existuje.

Podle neoficiálních informací budou vozy stát na platformě Toyoty a pohánět je bude agregát Subaru. Tím by měl být atmosférický čtyřválec o objemu 2,4 litru s výkonem 162 kW (220 koní). Zákazníci by si pak měli vybírat mezi automatickou a manuální převodovkou.

Zda si Toyota s rozsáhlou nabídkou „čistějších“ hybridů v Evropě (oproti Subaru) bude moci dovolit uvést atmosférický sporťák do prodeje i tady, to se teprve uvidí. Poslední roky s novou Suprou a hot-hatchem GR Yaris ale ukazují, že Toyota se sportovních modelů v Evropě zatím nebojí.

Datum premiéry Subaru BRZ již známe a novinka se předvede 18. listopadu, o nástupci GT86 však samotná Toyota nechává informace pod pokličkou.