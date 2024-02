Nové Škody Scala a Kamiq poprvé na vlastní kůži: Drobnými změnami k téměř dokonalému celku

Na začátku srpna představila naše domácí automobilka Škoda facelift modelů Kamiq a Scala. Nyní už jsme měli příležitost si do aut poprvé sednout a vyzkoušet si veškeré novinky. Na vyzkoušení té hlavní si ale ještě budeme muset počkat, ostatně Matrix LED světlomety s vykrýváním okolního provozu se odpoledne zkoušejí špatně.

Mimochodem základní výbava Selection je mít nemůže, Top Selection je má za příplatek 18.000 Kč a pro First Edition a Monte Carlo jsou v ceně. Už teď vám ale můžeme říct, že vykrývání okolního provozu nebude probíhat tak plynule jako u velkých aut. To snad ale nikdo nečekal.

Jde o to, že zde Matrix LED světlomety nemají moc segmentů, takže zatímco ve velkých autech, třeba v superbu, se před vámi světelné kužely při vykrývání pohybují takřka jako animace, Scala a Kamiq mohou působit trochu trhaně. Na viditelnost to samozřejmě nebude mít vliv, jen to bude jeden z těch detailů, které vám připomenou, že stále jedete v malém a relativně levném autě. Lepší světlomety sem zřejmě dát lze, ale tam už se bavíme o zcela jiných cenách, které by se samozřejmě promítly i do celkové ceny auta.

Ale co ten zbytek?

Na první pohled to vypadá, že se toho moc nezměnilo, ale pojďme si to vyjmenovat. Design exteriéru se lehce změnil, jde ale skutečně jen o retuše, jiná je třeba přední maska, tvar světlometů nebo předního nárazníku. Vozy mají nové Simply Clever prvky, mezi které se řadí virtuální pedál (to je to mávnutí nohou pod zadním nárazníkem, aby se otevřel kufr) nebo bezdrátové nabíjení mobilních telefonů s šikovnou pogumovanou přihrádkou, aby se mobil za jízdy nepohyboval a stále se nabíjel. Navíc nově disponuje funkcí chlazení, ačkoliv jde spíše o větrání pomocí malého větráčku pod nabíjecí plochou.

Vzadu, na konci středového tunelu, najdete taktéž pogumovanou přihrádku s dalším nápojákem, který doplňuje další dva v loketní opěrce. Na přání dostupné diodové zadní svítilny mají animované ukazatele směru jízdy a novou světelnou grafiku ve tvaru písmene L. S dobou jdou vozy také v rámci udržitelných materiálů, škrabka na led ve víčku nádrže je z recyklovaného plastu a z recyklovaných materiálů jsou také kryty podběhů kol.

Podobného stylu jsou i materiály uvnitř, výplně dveří a obložení stropu jsou z dřevní moučky, konopí nebo kenafu. Uvnitř je také nyní standardem digitální přístrojový štít, dříve byly základem klasické budíky s malým displejem uprostřed a digitální štít byl za příplatek nebo ve vyšších výbavách. Dále je základem infotainment o úhlopříčce 8 palců se dvěma fyzickými ovladači. Na přání je displej 9palcový a plně dotykový.

Výbavy Monte Carlo jsou od předchozí verze rozpoznatelné rozšířením lesklých černých prvků exteriéru včetně nápisu Škoda na víku pátých dveří. Jako vždy pak máte jiný přední nárazník a přidaný zadní difuzor. Další novinkou je rozšíření panelu ovládání klimatizace. Předchozí provedení bylo kritizováno za absenci tlačítek na intenzitu ofuku. Na panel se vešla další dvě tlačítka, víc už ne, takže teď zde intenzita je, ale ovládání směru klimatizace na nohy či na okno se stále dělá přes displej.

Litry dominují

Pod kapotou najdete motory TSI v generaci evo2. I nadále je základní motorizací litrový tříválec o výkonu 70 kW s pětistupňovou manuální převodovkou. Silnější litr o výkonu 85 kW má šestistupňový manuál a na přání sedmistupňovou dvojspojku DSG. Vrcholná čtyřválcová patnáctistovka má pouze tento automat a nabídne 110 kW (150 koní). K tomu má i systém vypínání dvou válců ACT+, který má oproti předchozímu provedení nový software a hladší přechod mezi čtyřmi a dvěma válci, což kvitujeme. Je to sice stále znát velmi mírnými vibracemi, ale nejde o nic rušivého.

Po stránce jízdy se nezměnilo vlastně nic. Svezl jsem se ve třech verzích (Scala 1.0 TSI/85 kW/6M, Kamiq 1.5 TSI DSG Monte Carlo, Kamiq 1.0 TSI/85 kW/6M) a prakticky si není moc na co stěžovat. To, že 85kW motor na šestku od stovky moc netáhne a musíte podřadit na pětku, asi není třeba zmiňovat.

Nejdelší trasu jsem měl s Kamiqem Monte Carlo, motor 1.5 TSI má při běžné jízdě skvělou spotřebu mezi pěti a šesti litry, v kopcích se ale hnala k hranici 8 l/100 km. Převodovka DSG není žádné sportovní náčiní, ale svou práci ve sportovním režimu odvede uspokojivě. Nesmíte čekat zázraky a nechat se zlákat trochu ostřejším vzhledem.

Musím však u všech verzí pochválit řešení vypínání asistenčních systémů. Na pravém rameni volantu stisknete tlačítko a srolujete si na hlídání jízdních pruhů a pípání při překročení rychlost, tedy to nejotravnější. Máte hotovo za tři kliknutí. Na vypnutí systému start/stop je tu pak stále fyzické tlačítko u voliče převodovky. Detailnější ohledání si necháme až do českých podmínek, první testy se blíží.