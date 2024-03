Nové Porsche Taycan Turbo GT si můžete nechat počmárat za čtvrt milionu. V jeho ceně se to ale ztratí

Automobilka Porsche představila vrcholnou verzi modelu Taycan, která tento elektromobil vede do sfér, ve kterých by ho asi nikdo nečekal. Málokdo by totiž asi při uvedení v roce 2019 řekl, že z tohoto auta vyndají zadní sedačky, zbortí rekordy ve své kategorii na okruhu a bude takovým GT3 mezi elektromobily. Ale tady jsme, s Porsche Taycan Turbo GT, které má nyní české ceny.

Zopakujme si, že vůz má zvýšený systémový výkon oproti ostatním verzím díky novému zadnímu elektromotoru (nové pulzní měniče s napětím 900 ampér, Turbo S má 600 ampér). Turbo GT dosahuje výkonu 580 kW (789 koní). Při funkci Launch Control je to však až 760 kW, případně na dvě sekundy až 815 kW. Na stovku se Turbo GT dostane za 2,3 sekundy, s paketem Weissach je to 2,2 sekundy.

Turbo GT stojí 6.164.103 Kč a ve standardu máte aerodynamický paket, 21palcová kovaná kola, karbon-keramické brzdy, interiér čalouněný kůží Race-Tex, podvozek Porsche Active Ride představený v panameře, skořepinová sedadla, řízení zadní nápravy, paket Sport Chrono, variabilní distribuci točivého momentu na zadní kola a komfortní výbavu podobnou standardní verzi Turbo, které mimochodem vyjde na 4.496.784 Kč. Srovnání ale snese spíše s Turbem S, které stojí 5.384.379 Kč.

Když porovnáme Turbo S a Turbo GT, ušetřilo se 75 kg hmotnosti díky absenci soft-close funkce zavazadelníku a spousty dílů z karbonu. Ta pravá divočina ale přijde až s paketem Weissach, se kterým nové Turbo GT vyjde na stejných 6.164.103 Kč. Ačkoliv má vůz zadní dveře, postrádá zadní lavici, má masivní zadní křídlo a jede až 305 km/h. Postrádá i některé díly izolace a podařilo se tak ušetřit dalších 70 kg.

Tento vyloženě okruhově zaměřený stroj si můžete ještě dále šperkovat, pro účely tohoto vozu existují dokonce velmi zajímavé polepy, které z různých stran vypadají jako čmáranice, ale při pohledu shora se slijí do jasně zřetelného nápisu Taycan. Jediným problémem je, že tyto polepy stojí 269.316 Kč. Z hlediska funkčnosti už toho do auta moc připlácet nejde, spíše jde o kosmetické změny a individualizaci. Tohle ale mají vrcholné modely společné.