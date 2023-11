Nové Porsche Panamera dorazilo do českého konfigurátoru. Lehké zdražení je fér, hybrid má podvozek snů

Hloubkový facelift aktuálního Porsche Panamera je konečně tady a krátce po představení už je také v českém konfigurátoru. Můžeme se tak podívat, co všechno za své peníze dostanete. Zákazníkům nová panamera nabízí třeba dvoukomorové vzduchové odpružení. Předchozí měla tříkomorové s tím, že čím sportovnější jízdní režim řidič zvolil, tím méně bylo aktivních komor. To se ale muselo připlácet i do základu, a to za 54.299 Kč, nyní máte dvoukomory v základu.

Základní panamera stála dříve 2.526.238 Kč, nyní je to 2.786.116 Kč. V obou případech máte v základu vidlicový šestiválcový motor a převodovku PDK. Nově je ale motor posílen na 260 kW (353 koní) a 500 N.m točivého momentu, což je o 23 koní a 50 N.m víc než dříve. Platí to jak pro základ s pohonem zadních kol, tak i pro čtyřkolku Panamera 4 s elektricky ovládanou lamelovou spojkou, která je za 2.891.386 Kč.

Párty trikem novinky je ale aktivní stabilizace zvaná Porsche Active Ride, která je určena pro verze E-Hybrid, tedy plug-in hybridy. Zaplatíte za ní 205.579 Kč, které je tak nutné přičíst k ceně, která konkrétně u verze Turbo S E-Hybrid činí 4.988.286 Kč. Získáte tím aktivní dvouventilové tlumiče spojené s jednokomorovým vzduchovým odpružením, kdy každý má hydraulické olejové čerpadlo. Výsledkem je absolutní nivelace karoserie i v takových situacích, jako jsou slalom či prudká akcelerace.

Zadokolka a čtyřkolka mají už v základu 19palcová kola, kožené čalounění sedadel, LED Matrix světlomety, deset reproduktorů o výkonu 150 W, dvouzónovou automatickou klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, kameru vzadu nebo vyhřívání předních sedadel. Velký 680koňový hybridní macho Turbo S má dvacítky, sedadla nastavitelná v osmnácti směrech, vyhřívání i zadních sedadel, lepší světlomety HD Matrix, vyhřívaný volant, nezávislou klimatizaci nebo reproduktory Bose.

Pokud chcete základní panameru jako firemní cesťák po Evropě, můžete si ji samozřejmě dovybavit podle svého, klidně až do úrovně Turba. Možností je mnoho - adaptivní sportovní sedadla za 68.819 Kč, panoramatická střecha za 53.573 Kč, řízení zadní nápravy za 45.405 Kč, reproduktory Burmester za 171.548 Kč, displej pro spolujezdce za 37.964 Kč, displeje pro cestující vzadu za 48.400 Kč nebo tónované HD Matrix LED světlomety za 72.479 Kč. Jen pozor na to, že pak už letíte se základním motorem ke čtyřem milionům.