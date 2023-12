Nové Porsche Panamera dorazilo do Česka. Už jsme se seznámili, je to stále společník na dlouhé cesty

Každá exotická či prémiová automobilka dodala zákazníkům na českém trhu za prvních jedenáct měsíců tohoto roku více vozů než za stejné období v loňském roce. Automobilka Porsche již přesáhla úctyhodných sedm set kusů, což se jí dle statistik SDA nepodařilo za posledních deset let. Určitě s tím má co dělat i fakt, že od ledna příštího roku již nebude možné pořizovat auta s cenovkou nad 2.000.000 Kč s plným odpočtem DPH, ale od toho tu dnes nejsme.

Na sklonku roku se totiž Porsche vytasilo s bombou. Představilo novou generaci modelu Panamera s označením G3, ačkoliv se ještě stále můžeme bavit o tom, že je to velmi důkladný facelift té předchozí. Je to auto, které má odbornou i neodbornou veřejnost přivézt v úžas především svým podvozkem s novými aktivními stabilizátory a dvoukomorovým vzduchovým odpružením. Jak to všechno funguje, a hlavně jak to jezdí, se dozvíme v příštím roce.

Nyní však přišel čas přivítat vůz na českém trhu. Zastoupení značky pro střední Evropu nás pozvalo do prostorů loftových bytů Vanguard v Praze, které jsou unikátní výtahem na auta, kdy si svůj povoz můžete zaparkovat prakticky až před obývací pokoj. My jsme tedy měli možnost na pár chvil vklouznout do bačkor majitelů těchto loftů a zkusit si, jaké to je. Sedět v obývacím pokoji a koukat si na auto. V devátém patře…

To ale není až tak zajímavé, to spíše to, že jsme si mohli do auta poprvé sednout. Po stránce designu a exteriéru vás tahle novinka asi ničím neuzemní. Vystavený jsme měli exemplář v tmavě šedé barvě, což je taková všední specifikace spíše pro někoho, kdo nechce být moc vidět. Velkým rozdílem oproti předchozí generaci je určitě přední část, která je nyní agresivnější a tak nějak působí jako rýsovaná podle pravítka.

Jakožto auto nejvyšší cestovní kategorie máte samozřejmě servodovírání dveří i elektrické nastavení pomalu všeho, na co se v interiéru podíváte. Podle fotografií jsem nabyl dojmu, že nová středová konzole bude spíše krokem zpátky. Předchozí provedení bylo totiž poseté tlačítky, i když dotykovými, a velmi snadno se ovládalo. Vedle sebe jste jednoduše měli panel, kde bylo vše po ruce. Spousta ovládacích prvků je však nyní v displeji a na panelu zůstalo jen to, co už by vás při hledání na displeji otravovalo - klimatizace, vypínání kontroly trakce nebo vyhřívání či ventilování sedadel.

Stále je tu také otočný volič pro audio a kolébkové přepínače klimatizace, takže omezení počtu tlačítek zas až takový problém určitě nebude. Naopak tím vznikl další úložný prostor před loketní opěrkou, kam se toho vejde překvapivě hodně. Po stránce prostoru je to prakticky stejné s předchozím provedením modelu - perfektní řidičskou pozici tu najde i člověk s objemnější či vyšší postavou. Auto je velkoryse prostorné, ačkoliv na zadních sedadlech limuzínu úplně nepřipomíná.

Pár kroků zpátky tu samozřejmě je. Snaha šetřit se projevila i zde. Zrušení klasického voliče převodovky a dát místo toho posuvný kus plastu napravo od volantu není ovládání hodné Porsche. Stejně tak zmizelo klasické startování otočným voličem nalevo od volantu, kde je nyní tlačítko jako z Volkswagenu Tiguan. Na druhou stranu je fakt, že se šetřilo spíše na takových detailech. Jako celek působí vůz stále honosně a precizně.

Víc se toho ale dozvíme až příští rok, teď jsme si jen připili a nasáli první krátké dojmy. Vše podstatné o autě se dozvíte v našem předchozím článku, případně už máme také české ceny z konfigurátoru, které vypadají solidně.