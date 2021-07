Nové Porsche Macan poprvé naživo: GTS je nový vrchol, Turbo už teď není potřeba

Když dostanete pozvánku, na které je logo vašeho lovebrandu, asi se nad účastí dlouho nerozmýšlíte. Přesně tak jsem to udělal. Vidím logo Porsche, jedu. Velmi jednoduchý trik, jak mě dostat z redakční židle. Obyčejně si do toho ještě nadšeně vykračuji, jenže to se teď nestalo. Šel jsem totiž zádumčivou chůzí.

Odevšad se proslýchá, že Porsche elektrifikuje své malé SUV Macan. První testovací muly elektromobilu se začaly na internetu objevovat už před pár měsíci. No a právě tento model měl být důvodem, proč jsem do studia u Stuttgartu vyrazil. A abych rozdíly poznal co nejvíc, dostal jsem na cestu aktuální Porsche Macan S, po čertech dobré auto.

Když 354 koní vidlicového šestiválce překračovalo na německé dálnici dvoustovku a spotřeba se dostala nad patnáct litrů, ještě pořád jsem si myslel, že se jedu podívat na nové elektrické auto. Na místě mě přivítal Thomas Stopka, designér, který nemá dlouhé kudrnaté vlasy ani kostkované kalhoty, jak si designéry představujeme, ale je to prostě obyčejný týpek.

Po krátkém přivítání a dialogu se konečně přesouváme k autu. Po tom, co ho společně se dvěma kolegy z Polska poprvé vidíme, se ale připravené otázky na elektrickou verzi rozplývají. Macan III totiž neznamená zcela nový elektrický Macan, ale další vylepšení toho stávajícího. Jak to tedy vlastně je? Odpověděl mi přímo Thomas Stopka.

„Tohle je nové Porsche Macan III se spalovacím motorem. Čistě elektrické Porsche Macan ovšem bude také a tyto dva modely spolu budou navzájem koexistovat, aby si zákazníci mohli vybrat přesně to, co se jim líbí. Zjistíme tak zároveň i to, jakou verzi budou zákazníci preferovat,“ vyjasňuje situaci s macanem Stopka.

Nové Porsche Macan přichází ve třech verzích. Základní, Macan S a GTS, které je novým vrcholem nabídky. Žádné Turbo tedy nebude. Na place, připravená k našemu prozkoumání, byla právě verze GTS v jedovatě zelené barvě. Pod její kapotou je dvakrát přeplňovaný motor V6 o objemu 2,9 litru z modelu Panamera.

Motor dosahuje výkonu 324 kW (440 koní), což je o 60 koní víc než u současné verze vozu. Zároveň je to odpověď na otázku, proč už není Turbo, protože verze GTS ji výkonem právě dohnala. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 4,3 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 272 km/h. I toto jsou hodnoty aktuálního Turba.

Víte, že Porsche Macan se původně jmenovalo Cajun? Je to složenina ze slov Cayenne a junior.

Větší nálože výkonu se ale nedočkala jen nejostřejší verze. I Macan S si přišel na své. I on má nyní dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 2,9 litru a dosahuje výkonu 280 kW (380 koní), což je zlepšení o 26 koní. V základní konfiguraci vozu i nadále zůstává čtyřválec, který však Porsche označuje za značně přepracovaný a odpovídá tomu i vyšší výkon 195 kW (265 koní).

Všechny motory jsou spárované s dvouspojkovou převodovkou a disponují systémem PTM, tedy pohonem všech kol, který je řízený elektricky ovládanou lamelovou spojkou. Všechny verze se také chlubí přepracováním podvozku. Porsche slibuje lepší odezvu a větší přesnost. Podvozek PASM je volitelnou položkou pro základní model a standardem pro S a GTS. Aktuálně jde o příplatkovou položku i pro S.

Pro verzi GTS je v nabídce i adaptivní vzduchové zavěšení, které v případě sportovní jízdy spustí břicho auta o centimetr blíže k zemi a zahrnuje i tlumiče PASM. Už však nestojí čtyřicet tisíc korun, ale je součástí standardní výbavy. Verze GTS má oproti předchůdci tužší zavěšení vpředu o 10 procent a vzadu o 15 procent.

Milovníci třešniček na dortu mohou sáhnout ještě po GTS Sport paketu, který zahrnuje 21palcová kola v designu GT, lepší pneumatiky, systém Porsche Torque Vectoring Plus a paket Sport Chrono. To nejsou jen digitální a analogové stopky, ale i přepínač režimů na volantu a rozšíření systému Porsche Stability Management. Tedy tak je tomu alespoň u současné verze.

Na první pohled vypadá Porsche Macan III úplně stejně jako Macan II. Designér Stopka ale hned po odhalení okolo auta maluje rukama a říká nám, co je všechno nové. Prý skoro všechno, jen to vypadá stejně. Inu, tady se hodí jeden vtípek o Porsche 911, ale psát ho nebudu. Stopka mluvil především o karosářských panelech, které jsou nové a přitom vlastně vypadají stejně.

Hladil bok auta a posteskl si, že typické tvary Porsche nejsou aerodynamické a designéři tak musí s inženýry vést spory. Je prostě čím dál těžší udržet klasické tvary Porsche v autosalonech. „Přitom jsou tak hezké,“ řekl Stopka a stále hladil bok auta. Naprosto ho chápu.

Úplně nové jsou také světlomety. Systém čelních světlometů Porsche Dynamic Light System Plus, který si hraje se světelnými kužely podle jízdní situace, okolní dopravy a počasí, je nyní součástí standardní výbavy pro všechny verze. Nový je třeba i zadní difuzor a světla v předním nárazníku se posunula výš. Prostě nic zásadního.

Porsche Macan III má na výběr ze čtrnácti odstínů laku karoserie, z toho hned několik je úplně nových. Třeba pro GTS je to zelená Python Green. Tou je právě pokrytý i vůz, u kterého na fotkách postávám. Dalšími dvěma novými odstíny jsou Papaya a Gentian Blue. Kdo chce ale růžový s puntíkama, pořád se může spolehnout na divizi Exclusive Manufaktur.

Osmnáctky jsou už minulostí. Základní velikostí ráfků kol jsou devatenáctky. To platí pro Macan. Verze S může mít nejméně dvacítky a GTS jde ještě o palec výš. Do toho si můžete vybírat z několika designů kol, z nichž sedm je nových. Jestli mám ale z něčeho opravdu radost, tak je to interiér, který si bere to nejlepší z Porsche.

Aktuální Porsche Macan, které jsem měl na cestu, mi udělalo neskutečnou radost svým interiérem. Byl totiž starý. To znamená jednoduchý, přehledný, perfektně zpracovaný a hned jsem se v něm zabydlel. Macan III na tom není jinak a navrch přidává pár novinek, které jsou však velmi vítané.

Na první pohled upoutá středová konzola, která je z panamery. Ano, lesklý povrch bude vyžadovat neustálou přítomnost čistého hadříku v přihrádce, ale je krásná, přehledná a snadno se ovládá. Volič jízdních režimů je teď navíc menší, takže se nyní panel ovládá snad ještě o trochu lépe.

Analogové hodiny na vrchu palubní desky jsou nyní součástí standardní výbavy. Do výbavy přibylo i několik nových online funkcí, které se ovládají přes infotainment o úhlopříčce 10,9“. Multifunkční volant můžete znát z nové 911. Možnosti čalounění, kontrastního prošívání a výbavy, jsou samozřejmě nepřeberné. Mně osobně nejvíc potěšila maličkost, kterou dnes v autech čím dál víc postrádám. Klasický kolík u budíků, kterým se ovládá jas přístrojovky.

Porsche Macan se prodává od roku 2014. Vstup do světa Porsche si od té doby pořídilo 600 tisíc zákazníků. Důležitější hodnota je ale 80 %. Přesně tolik procent zákazníků modelu Macan bylo u Porsche poprvé. Není také tajemstvím, že největším odběratelem těchto modelů jsou ženy. Třeba v Číně, kde jde Macan na odbyt nejvíc, tvoří ženy 60 % zákazníků.

Právě teď můžete novinku začít objednávat. Pokud tak učiníte, dostane se k vám už v říjnu. V Německu je startovní cena 62.197 eur za základní verzi. Macan S vyjde na 71.723 eur a nejvyšší verze GTS na 88.264 eur. Na české ceny čekáme.

Já jsem s výsledkem naprosto spokojený. U Porsche totiž stále velí zdravý rozum a dává zákazníkům vybrat. 440 koní z uřvaného šestiválce? Není problém. Stejně si ale myslím, že se víc bude prodávat elektrická verze, protože to většině řidičů bude stačit a na okruh si za stejné peníze koupíte některý z modelů 718, a to je zase o něčem jiném.

Na závěr se hodí střípek z našeho povídání s Thomasem, který mi utkvěl v paměti. „To poslední nové auto, které bude jezdit na benzin, bude Porsche 911,“ uvedl na adresu elektrifikace. A až se podaří Porsche pořádně udělat syntetické palivo, bude mít spalovací motor navždy.