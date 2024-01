Nové Porsche Macan je tady! Teď dojde na lámání chleba, za elektro mluví krouťák 1130 N.m a dojezd 613 km

Po opravdu dlouhém napínání a vyčkávání představuje automobilka Porsche konečně nový Macan s čistě elektrickým pohonem. Vůz stojí na platformě PPE (Premium Electric Platform) s 800V architekturou. To je první velký rozdíl oproti prvnímu elektromobilu značky Taycan, který stojí na derivátu platformy MSB s označením J1 a sdílí ji s Audi e-tron GT. Další auto koncernu Volkswagen na platformě PPE bude třeba Audi A6 e-tron.

V útrobách platformy je 100 kW baterie, z čehož je 95 kWh využitelných. Nabíjení je možné výkonem až 270 kW, což by mělo znamenat získání energie z 10 na 80 procent za 21 minut. V případě nabíjecí stanice schopné pouze 400V se akumulátor rozdělí do dvou 400voltových segmentů pro optimální nabíjení výkonem 135 kW. Macan pak umí energii efektivně nejen získávat, ale také rozdávat, a to rekuperací výkonem až 240 kW.

Prozatím tu máme dvě verze - Macan 4 a Macan Turbo. Obě mají elektromotor na každé nápravě, tudíž jsou to čtyřkolky. Macan 4 disponuje výkonem 300 kW (408 koní), maximálním točivým momentem 650 N.m, na stovku akceleruje za 5,1 sekundy, jede 220 km/h a na jedno nabití ujede dle WLTP 613 km. U Macanu Turbo je to samozřejmě divočejší - 470 kW (639 koní), 1130 N.m, zrychlení 3,3 sekundy a rychlost 260 km/h. Nižší je jen dojezd, a to 591 km.

Logiku ovládání pohonu všech kol má na starosti ePTM (Porsche Traction Management) a systém reaguje na případný prokluz do 10 milisekund, což by pro řidiče nemělo být ani znatelné. Rozložení poměru výkonu mezi nápravami se liší podle zvoleného jízdního režimu. U verze Turbo se pak zmiňuje ještě vektorování točivého momentu a elektronicky řízený diferenciál na zadní nápravě.

Macan 4 má v základu ocelové odpružení, kdy je k mání také systém elektronicky řízených tlumičů PASM, zde s dvouventilovou technologií pro znatelnější rozdíl mezi sportovním a komfortním tlumením. Macan Turbo má ve standardu vzduchové odpružení taktéž s PASM. Pro Macan 4 je vzduchové odpružení volitelné. Vůbec poprvé má pak vůz možnost řízení zadní nápravy.

V porovnání se spalovací verzí je elektrická nepatrně větší. Rozměry činí 4784 mm na délku, 1938 mm na šířku a 1622 mm na výšku. Rozvor je delší o 86 mm na výsledných 2893 mm. Nově jsou k mání 22palcová kola, spalovací macan může mít maximálně jednadvacítky. Designový jazyk vozu je podobný tomu u Taycanu. Interiér je tradiční a takřka shodný s dalšími modely značky.

Macan má také nově některé prvky aktivní aerodynamiky jako aktivní zadní křídlo nebo aktivní klapky přívodů vzduchu. Pod kapotou máte místo na kabely o objemu 84 litrů. Kufr má 540 litrů a v případě sklopení zadní lavice až 1348 litrů. Kapacita pro tahání činí až 2000 kg, hmotnost vozu tisková zpráva nezmiňuje. Cena je stanovena na 2.225.750 Kč za Macan 4 a 3.059.092 Kč za Turbo. Vozy budou zákazníkům dodány v druhé polovině letošního roku.

Svými schopnostmi a výkony elektrický Macan takřka vylučuje srovnávání se základní spalovací verzí se čtyřválcem. Sedí mu spíše srovnání s S, které má šestiválec o výkonu 380 koní a stojí 2.100.288 Kč. Standardní Macan se bude i nadále prodávat. Porsche tak může živě sledovat, jak si povede jeden model se dvěma druhy pohonu za podobnou cenu a samo si odpovědět na otázku, jak se ti zákazníci vlastně zachovají. A to berme v potaz, že se technicky vozy dost liší v neprospěch spalovací verze. Však Macan je už desetileté auto se základy ve staré Q5.