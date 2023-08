Nové Porsche 911 S/T zná svou cenu. Je to nejdražší 911, ale vás to už zřejmě trápit nemusí

I kdybyste měli na Porsche 911 S/T dostatek finančních prostředků, tak je vysoce nepravděpodobné, že se k jednomu kousku dostanete.

Porsche 911 S/T je narozeninovým dárkem řady 911 pro všechny věrné fanoušky. Věrné především proto, že tohle auto si nekoupí jen tak někdo. Bude to chtít už hodně hluboký vztah se značkou, aby se s vámi o případném nákupu vůbec začali bavit. Vznikne jich pouze 1963, podle roku vzniku řady 911. Blíže jsme se o voze rozepsali při jeho uvedení, nyní už známe cenu, protože vůz se nachází v německém konfigurátoru.

Základní Porsche 911 vás vyjde v Německu na 122 tisíc eur, konkrétně je to v přepočtu 2.958.000 Kč, u nás je základní 911 za 3.109.719 Kč, rozdíly mezi našimi trhy tedy rozhodně nejsou propastné. Speciální a vrcholné modely řady 911 se pak pohybují okolo 220 až 250 tisíc eur. V tomto rozmezí koupíte Dakar, GT3 RS, Turbo i GT3 s porcí výbavy navíc. Ale 911 S/T za tyhle peníze rozhodně nekoupíte.

Základní cenovka je 292.187 eur, tedy 7.057.000 Kč a jedná se tak o nejdražší verzi 911 generace 992. Jen zopakujeme, že za to dostanete atmosférický motor z GT3 RS spárovaný s manuální převodovkou. To je to hlavní, oč tu běží. Za jinou než bílou a šedou barvu dáte 3570 eur, v případě individuálního lakování pak přes patnáct tisíc eur. Světle modrá metalíza z propagačních fotek je podmíněna balíčkem Heritage 60 s exkluzivními prvky včetně koňakového interiéru a polepů. Všechno je to za 21.348 eur.

Kola na výběr nejsou, můžete si vybrat jen jejich lakování. Samotný paket Heritage 60 lze pak mít za 17.778 eur. Vybrat si můžete mezi karbonovými a běžnými sedadly a za nimi lze lze mít ochrannou klec s plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny za 4557 eur. Z příplatků pak lze ještě zmínit parkovací asistent včetně kamery za 1237 eur, audio Bose za 1416 eur nebo dálkové ovládání vrat garáže za 285 eur. Sakumprásk v tom můžete být třeba za 320 tisíc eur.