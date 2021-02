Nové Peugeoty 3008 a 5008 jsou oficiálně v Česku. Jsou hezčí a v noci uvidíte lépe

Modely 3008 a 5008 si na českém trhu udržují stabilní pozici. Na Škody Karoq a Kodiaq, které v segmentu kompaktních SUV dlouhodobě zaujímají přední příčky, neútočí – co se prodejů týče, drží se na konci první a začátku druhé desítky. V září loňského roku prošly extravagantní francouzské crossovery modernizací, která se zaměřila na vzhled a výbavu.

Na pohonné jednotky se nesahalo, stále tedy v nabídce najdete přeplňovanou dvanáctistovku PureTech o výkonu 96 kW, šestnáctistovku PureTech se 133 kW či naftovou patnáctistovku BlueHDI s 96 kW. Menší z crossoverů má i dvě plug-in hybridní varianty, z nichž ta silnější má elektromotorem hnaná zadní kola. Peugeot 5008 má zase naftový dvoulitr, který už menší brácha bohužel nenabízí.

Oba crossovery musejí „držet basu“ s mladšími modely, které nastolily daleko ostřejší a výraznější designový styl. Na mysli mám vlajkovou loď 508, městský hatchback 208 a crossover 2008. Ty ještě více prohloubily „lví“ styl, zastoupený dlouhými tesáky vystupujícími z předních světlometů. Maska chladiče je nově bezrámová a po stranách ustupuje do ztracena, nechybí ani číselné označení modelu nad hranou přední kapoty.

Záď se na první pohled změnila pouze minimálně. Svítilny tvaru lvích drápů mají dynamické směrovky, jsou plně diodové a překryté kouřovým sklem, navazujícím na černou lištu na víku kufru. Podle Peugeotu má toto řešení vizuálně rozšířit zadní partie, což je u vysokých crossoverů a SUV žádoucí.

Novinky najdeme i uvnitř, ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat. Vedle nového čalounění (kůže Nappa, kombinace materiálu TEP a Alcantary) v nabídce najdete třeba prvky obložení z lipového dřeva či bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko. Záleží však na zvolené výbavě – těmi nejluxusnějšími prvky jsou vybaveny vrcholné linie GT a GT Pack.

Nový středový displej infotainmentu už tolik neční do výšky, je širokoúhlý s úhlopříčkou 10 palců. Z modelu 508 se pak do obou crossoverů nastěhoval systém nočního vidění s výhledem na vzdálenost až 250 metrů, tedy dál, než je dosah potkávacích světel. Z nových systémů v nabídce zle dále zmínit adaptivní tempomat pracující až do úplného zastavení (Stop and Go) a s ním spojený systém aktivního udržování v jízdním pruhu, rozšířené čtení dopravních značek či automatické nouzové brzdění s rozpoznáním chodců a cyklistů, pracující až do rychlosti 140 km/h.

V Česku oficiálně od středy

Ceny modernizovaných modelů 3008 a 5008 zveřejnilo české zastoupení Peugeotu už v první polovině října loňského roku, příležitost prohlédnout si novinky naživo jsme však dostali až tento týden. Vzhledem k vládním restrikcím nešlo o tradiční tiskovku se vším všudy, ale o kratinké sloty, během nichž jsme si mohli modely 3008 a 5008 vyzkoušet.

Svezl jsem se s Peugeotem 3008 1.6 PureTech s výkonu 133 kW a Peugeotem 5008 2.0 BlueHDi s výkonem 130 kW. Oba vozy mají standardně osmistupňovou automatickou převodovku a platí za jedny z nejdražších verzí celé nabídky. Posuďte sami: za Peugeot 3008 s benzinovou šestnáctistovkou dáte nejméně 825.000 Kč (motor v nabídce od linie GT) a za naftový dvoulitr v Peugeotu 5008 si prodejce podle ceníku řekne o 850.000 Kč a více (motor v nabídce od linie Allure Pack). Uvedené ceny jsou navíc akční po slevě 65.000 Kč, respektive 70.000 Kč.

Stran jízdních vlastností modernizovaných Peugeotů 3008 a 5008 budeme konkrétní až v rámci redakčních testů. Během třiceti minut, které jsem měl vyhrazeny pro každý z vozů, jsem dohromady ujel asi 20 km v hustějším pražském provozu. Na druhou stranu můžeme být v dnešní složité době rádi za jakoukoliv osobní formu prezentace. I když musí podléhat přísným hygienickým opatřením.