Nové nejdražší auto světa? Tenhle Mercedes-Benz 300 SLR možná tajně přepsal dějiny

Mercedes-Benz možná prodal ze svého muzea největší klenot planety. Šlo by s přehledem o nejdražší automobil v historii.

V současné době si oficiální titul nejdražšího automobilu světa drží Ferrari 250 GTO, které se v roce 2018 prodalo za neuvěřitelných 1,694 miliardy korun. Jenže to už nemusí být pravda. Kolují totiž spekulace, že ho předhonil unikát z Německa, a ne o kousek. Údajně má jít o více jak dvojnásobnou částku.

Lidé ze společnosti Hagerty UK tvrdí, že na základně informací z více zdrojů prodal Mercedes-Benz jeden ze dvou unikátních 300 SLR Uhlenhaut. Ty vznikly v polovině padesátých let, kdy automobilka opouštěla závodní scénu. Svůj přívlastek získaly podle vedoucího testovacího oddělení Rudolfa Uhlenhauta, který jeden používal jako služební vůz. Prakticky šlo o závodní automobil provozovaný na veřejných komunikacích.

Vývoj probíhal v době úspěšné soutěžní éry značky, kdy se otevřená verze dominovala závodu Mille Miglia. Dvojice vozů, za jejichž volanty seděli Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, dojely na prvních dvou místech. Mercedes se chtěl posunout dál vytvořením kupé s výklopnými dveřmi, ale po tragédii na LeMans z 11. června 1955 se rozhodl další účast ukončit.

Dvojice vyrobených kupé byla dlouhé roky výhradně v péči Mercedesu a veřejnost je vnímala jako nejcennější automobily historie. Nikdo nepředpokládal, že by automobilka svolila k přesunu do soukromých rukou. Jenže to se zřejmě stalo, i když Mercedes o této události mlčí.

Podle společnosti Hagerty byla do muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu 6. května v tichosti pozvána hrstka zámožných sběratelů. Hosté museli prokázat, že mají k dispozici dostatečné množství finančních prostředků a potenciál zajistit vozu náležitou péči. Automobilka se také musela ujistit, že na voze nechtějí rychle zbohatnout následným prodejem. Za Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut byla údajně žádána astronomická částka přes 3,436 miliardy korun. Zda se nákup opravdu uskutečnil a kam případně klenot putoval není potvrzené ani známé.