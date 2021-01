Nové Mitsubishi Outlander se ukázalo v drsném terénu. Premiéra proběhne brzy

Na novou generaci Mitsubishi Outlander začala automobilka lákat vcelku nedávno potemnělými snímky siluety SUV. Teď už se ale dostávají na veřejnost i oficiální fotky a video maskovaného prototypu, který se neohrožené prohání i terénem. Značka taky potvrzuje, že premiéra novinky proběhne už 16. února.

Na světě je další superčerné auto. Tohle Mitsubishi Lancer na silnici potkat nechcete

Jak už naznačily dřívější upoutávky, i pod maskováním lze vidět, že si SUV od Mitsubishi ponechá známé proporce a k tomu přihodí designové prvky z konceptu Engelberg Tourer představeného v roce 2019 na autosalonu v Ženevě. Mitsubishi už zmínilo, že Outlander uvede nový designový směr, kterým se budou řídit i následující modely značky.

Schopnosti v terénu má zajistit i nový systém Super All-Wheel Control v rámci pohonu všech kol. Chybět nebude ani volič jízdních režimů pro ty nejčastější podmínky. O technice pod kapotou nicméně Mitsubishi zatím nemluví. Plug-in hybridní ústrojí po vzoru odchozí generace Outlanderu PHEV by se zdálo jako jasná volba, pokud by SUV zavítalo do Evropy.

Konec Hondy HR-V v Evropě byl nepodloženou spekulací. Nekončí, bude z ní hybrid

Současná třetí generace Mitsubishi Outlander přijela v roce 2012 a dodnes podstoupila dvě modernizace, tu poslední v roce 2018. Uvedení nové generace na starém kontinentu je však nepotvrzené. Jak už totiž víme, Mitsubishi dříve oznámilo zastavení uvádění nových modelů a postupný odchod z trhu Evropy. Modernizovaného Eclipsu Cross se ale ještě dočkáme.

Zatím tedy Mitsubishi potvrzuje uvedení nejprve na trzích USA, Kanady a Portorika, načež budou následovat další mezinárodní trhy. Po 16. únoru budeme nejspíš chytřejší.