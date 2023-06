Nové Mitsubishi Colt oficiálně: 10letou pauzu smázlo jedním vrzem. Modernější nikdy nebylo

Po desetileté pauze se na evropský trh vrací tradiční model, tentokrát s mezinárodním původem.

Již sedmá generace Mitsubishi Colt má na co navazovat. V Evropě se vůz představil již v roce 1978 a má za sebou 1,2 milionu prodaných kusů, nová verze vstoupí do prodeje letos v říjnu.

Je výsledkem spolupráce v rámci aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, z fotografií jste jistě poznali, že má mnohé společné s Cliem. Design přídě ale odpovídá aktuálnímu stylu Mitsubishi s maskou Dynamic Shield, v jejíž spodní části se ve vyšších výbavách nachází diody pro denní svícení. Vzadu najdeme nápis Mitsubishi na pátých dveřích.

Stejně jako letos představená nová verze ASX stojí na platformě CMF-B, délka činí 4053 mm. K mání bude s dvěma ryze benzinovými motory a také jako hybrid.

Základem je litrový tříválec 1.0 MPI s výkonem 49 kW (65 koní) a točivým momentem 95 Nm, kombinovaný s pětistupňovou manuální převodovkou. Vzhledem ke zrychlení na 100 km/h za 17,1 sekundy evidentně půjde o vůz pro klidnější a městské řidiče, i když maximální rychlost činí 160 km/h. Více síly, konkrétně 67 kW (90 koní) a 160 Nm, nabídne přeplňovaná jednotka 1.0 MPI-T. Párována je s šestistupňovým manuálem, na 100 km/h se dostane za 12,2 sekundy a jede až 180 km/h.

Vrcholem je verze 1.6 Hybrid se známým ústrojím z Renautu Clio. Jeho atmosferický čtyřválec 1.6 pohání společně s elektromotorem a startér-generátorem přední kola systémovými 105 kW (145 koní) skrze multimódovou automatickou převodovku. Ta má dvě rychlosti na straně elektropohonu a čtyři u spalovací jednotky, místo spojek a kroužků zde synchronizaci obstará právě elektromotor. Hybrid slibuje spotřebu 4,2 l/100 km, na stovku se dostane za 9,3 sekundy a na dálnici zvládá 180 km/h.

Colt nové generace nabídne 15“ až 17“ kola, uvnitř se můžeme těšit na infotainment s obrazovkou o úhlopříčce 7,0 nebo 9,3 palce, vyšším výbavám nebude chybět 10“ digitální přístrojový štít. Objednat si budete moci výkonný audiosystém Bose.

Po stránce bezpečnosti je k dispozici adaptivní tempomat se stop & go, automatické přepínání dálkových světel, varování před provozem za autem, varování před vyjetím z pruhu a řada dalších prvků.

Stejně jako ostatní Mitsubishi bude mít i Colt pětiletou záruku s nájezdem do 100.000 kilometrů, na kapacitu trakční baterie hybridu bude poskytováno 8 let do 160.000 kilometrů. Výroba začne v září v turecké továrně Renaultu Bursa.