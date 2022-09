Nové Mitsubishi ASX oficiálně: Auto, kterému nelze skoro nic vytknout. Už jsme v něm seděli!

Čekali jsme na něj dlouho. Věděli jsme, že bude mít hodně společného s Renaultem. Nové Mitsubishi ASX je konečně tady a objektivně nedává moc příležitostí k pochybnostem o jeho kvalitách.

Mitsubishi ASX první generace patřilo k nejdéle sloužícím vozům na na českém trhu. Výroba začala v roce 2010 a během života stihlo projít čtyřmi facelifty, během nichž se měnil nejenom design, ale i nabídka pohonných jednotek. Nehledě na věk se vždycky jednalo o zajímavou možnost pro zákazníky, kteří hledají robustní kompaktní SUV s pohonem všech kol a spolehlivou technikou.

Ve statistikách registrací nových osobních vozů Svazu dovozců automobilů figuruje Mitsubishi ASX ještě v prosinci loňského roku. V roce 2020, kdy jsme se s ním v rámci redakčního testu setkali naposledy, šlo o jedno z nejdostupnějších kompaktních SUV na našem trhu, navíc s atmosférickým benzinovým dvoulitrem ve standardu. Dnes už na ASX první generace můžeme jenom vzpomínat, protože vůz, který jej nahrazuje, nemá ani dvoulitr, ani pohon všech kol, a dokonce spadá o segment níž. A kupodivu to není špatně.

Podíváme-li se na nabídku značky Mitsubishi v Evropě, zjistíme, že vedle ASX už jedno kompaktní SUV má. Jmenuje se Eclipse Cross a vedle ryze benzinové verze je dostupné i s plug-in hybridním pohonem. Na konkurenci v podobě Volkswagenu T-Cross, Peugeotu 2008 nebo třeba domácí Škody Kamiq však japonská automobilka odpověď neměla. Až do teď - nové ASX je totiž Renault Captur druhé generace s jinou maskou chladiče.

Překvapuje vás to? Přiznám se, že já osobně jsem během komorní prezentace nového ASX v Amsterdamu překvapený byl. Že se dnes v rámci koncernů a aliancí sdílejí platformy, motory či infotainmenty, je už dlouho úplně normální praxe, která snižuje výrobní náklady a výrobcům pomáhá splnit přísné emisní normy. Přesně takhle pomohla Toyota automobilce Suzuki tím, že jí „darovala” modely RAV4 Plug-in Hybrid a Corolla Hybrid. Toyota si zase díky koncernu Stellantis pomohla k modelům Proace, Proace City a Proace City EV a Mazda prodává hybridní yaris jako model 2.

Minulé ASX bylo takový dinosaurus, který sice uspokojil určitou skupinu klientů, ale už nebylo moderní a samotné Mitsubishi zatěžovalo vysokými emisemi. Moderní technika Renaultu Captur proto byla asi ta nejlepší možnost, jak Mitsubishi udržet na evropském trhu a vrátit ho zpátky do hry. A není to jenom o capturu. V příštím roce na podzim totiž dorazí také nový Colt, který využije techniku Renaultu Clio a na pozici nejlevnějšího modelu značky nahradí dožívající Space Star.

Vedle nové masky chladiče se nové ASX od Renaultu Captur liší nápisem na víku kufru, plaketami EV u plug-in hybridní verze a HEV u hybridu či logem na volantu. Dokonce i karta pro bezklíčové odemykání a startování je shodná s Renaultem. Na prezentaci v Nizozemsku jsme si všimli i nápisů Renault na oknech, jednalo se však o prototypy a u sériového ASX bychom se s nimi setkat neměli.

Renault Captur je povedené auto a nové ASX na tom nebude jinak. Navzdory malým vnějším rozměrům nabídne překvapivé množství vnitřního prostoru a ergonomie interiéru je bez výhrad, stejně jako úroveň použitých materiálů. Mitsubishi zmiňuje také praktičnost, vyjádřenou třeba elektricky sklopným tažným zařízením, ovládaným tlačítkem v zavazadlovém prostoru. Ani tady ale není rozdíl oproti capturu - u něj dáte 7000 Kč za přípravu z výroby a 9770 Kč za samotné tažné zařízení. Kufr má základní objem 332 litrů a posunutím zadní lavice zcela vpřed navýšíte objem o dalších 69 litrů.

Stran pohonných jednotek nečekejte v porovnání s capturem rozdíly. Základem bude litrový tříválec (67 kW) s nepřímým vstřikováním paliva (dostupný pro první dvě ze čtyř výbav), mild-hybridní jedna-trojka (103 kW s manuálem, 116 kW s automatem) dá na výběr mezi manuální (u všech výbav) a automatickou dvouspojkovou převodovkou (pro nejvyšší a druhou nejvyšší výbavu) a pak jsou tady dvě elektrifikované verze (full-hybrid/105 kW a plug-in hybrid/117 kW) se základem v atmosférické šestnáctistovce. Tyto verze mají multimódovou automatickou převodovku se čtyřmi stupni pro spalovací motor a dvěma stupni pro elektromotor a budou dostupné ve všech výbavách a výjimkou základní Inform.

„Převažujícím trendem na dnešním evropském trhu je rostoucí zájem o SUV a elektrifikaci, což bude zřejmě i pokračovat – nové ASX jako elektrifikované SUV s kompletní sestavou vyspělých technologií a palubního infotainmentu tak na evropském trhu dokonale zapadne,“ uvedl Frank Krol, prezident a generální ředitel Mitsubishi Motors Europe.

S novou generací ASX vstupuje Mitsubishi do nové fáze svého působení na evropském trhu. Zatímco ještě před dvěma lety to vypadalo, že automobilka Evropu opustí, dnes je všechno jinak. ASX a nový Colt nastoupí do boje o zákazníky v silných segmentech, byť musí být každému hned jasné, že s japonskou značkou mají pramálo společného. Produkty jako takové jsou to ale skvělé - to víme z testů capturu a clia. Jak na tom klony francouzských vozů budou cenově, zatím nevíme. U dealerů se však ASX objeví už v březnu příštího roku.

Nové ASX se bude vyrábět v závodu automobilky Renault ve španělském městě Valladolid. Vztahuje se na něj Záruka kvality Mitsubishi, která zahrnuje pětiletou tovární záruku s omezením na 100.000 km, dvanáctiletou záruku proti prorezivění karoserie, osmiletou záruku na baterii systému pohonu s omezením na 160.000 km, osmiletou záruku na kapacitu baterie systému pohonu s omezením na 160.000 km a pětiletou asistenční službu.