Nové Mitsubishi ASX má ohromně pestrou nabídku motorů. V Evropě bude dokonce průkopníkem

Už v září se můžeme těšit na novou generaci Mitsubishi ASX. Ta přinese nové technologie zejména v oblasti pohonů. Radovat se mohou konzervativci i "ekomilové".

Díky alianci s Renaultem a Nissanem svítá na evropském trhu pro Mitsubishi nová naděje. Není to tak dávno, co to vypadalo na jeho odchod, ale místo toho se můžeme těšit na modernizované portfolio. Už víme, že výhledově můžeme počítat s novým Coltem a už v září se dočkáme přelomové modernizace oblíbeného ASX. Výroba bude probíhat ve španělském závodu Valladollid automobilky Renault.

Nová generace bude postavená na sdílené platformě CMF-B umožňující pestrý výběr pohonů. Základem bude přeplňovaný litr s výkonem 91 k spojený se šestistupňovým manuálem. Alternativou bude přeplňovaná třináctistovka s přímým vstřikem paliva a výkonem 140 k. Tu bude možné mít i se sedmistupňovým automatem.

Premiéru v ASX oslaví elektrifikované pohony. Základem hybridu bude zážehový motor 1.6 litru doplněný dvěma elektromotory a vícerežimovou převodovkou typu „dog gearbox“. Baterie bude mít kapacitu 1,3 kWh a celkem soustava nabídne 145 k.

