Nové Mini Cooper SE dostalo sportovní styl JCW. Ostřejší není, tady jde o vzhled

Kdo by od nového Mini Cooperu SE ve verzi JCW čekal typické hučení vyladěného motoru a střílení do výfuku, bude zklamán – ikonickou značku John Cooper Works nyní přebírá designová a sportovně střižená verze již známého provedení SE. To disponuje výkonem 160 kW a 330 Nm točivého momentu, díky nimž zrychlí na 100 km/h za 6,7 sekundy.

Provedení JCW se od „klasiky“ liší odlišně pojatou přídí a zádí – samozřejmě ve sportovním střihu. Vpředu najdeme nové logo John Cooper Works s šachovnicovým motivem, leskle černý rámeček masky „chladiče,“ tmavé logo Mini, spoiler a pruhy na kapotě, kola jsou osmnáctipalcová a desetipaprsková. Za nimi lze obdivovat rudé brzdové třmeny.

Vzadu přibyl difuzor, střecha je vyvedena v kontrastní barvě a celkový dojem dotváří červené kryty zrcátek. U předních diodových světel si můžete nastavit speciální světelný podpis JCW ve formě dvou horizontálních proužků. Uvnitř najdeme sedadla JCW s čalouněním ze syntetické kůže a s červeným prošíváním, černo-rudý motiv se nachází i na výplních dveří s šachovnicovým motivem. Pokud si chcete dopřát akčnější svezení, při aktivaci režimu Go-Kart se zbarví displej a osvětlení vnitřku antracitově červenou barvou, nastavení také aktivuje dynamičtější syntetický zvuk a zostří reakce plynu.

Z komfortní výbavy je k dispozici parkovací asistent Plus s 12 senzory a čtyřmi prostorovými kamerami pro vyhledávání volných parkovacích míst, auto můžete také parkovat na dálku skrze chytrý telefon v režimu Explore. Připomeňme si, že vůz má baterii o kapacitě 54,2 kWh, podporující rychlonabíjení až 95 kW. Pokud jedete na dobíjecí stanici skrze navigaci, Mini baterii temperuje, aby urychlilo nabíjení v chladném počasí.