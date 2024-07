Nové MG3 je levnější a silnější než většina konkurence. Srovnali jsme ho s hlavními rivaly

MG3 je posledním výkřikem segmentu B a jde o úplného nováčka. Čínsko-britský hatchback se bude ucházet o zákazníky vozů Škoda Fabia, Volkswagen Polo, Renault Clio, Peugeotu 208 nebo Hyundaie i20, ale bude samozřejmě hledat i úplně nové zákazníky. Svým výkonem totiž převyšuje i několik modelů segmentu kompaktních hatchbacků. My máme nyní k dispozici spousty materiálů, takže si můžeme novinku ukázat trochu blíže.

MG3 otevře objednávky v srpnu tohoto roku. Pohon, který si dnes rozebereme, se na konci letošního roku rozšíří o další, tentokrát klasický benzin, u kterého se čeká ještě nižší cena. Startovní částka 489.900 Kč tedy nemusí platit dlouho. MG pak například uvádí, že podvozek modelu 3 navrhoval tým britských inženýrů, což zní samozřejmě slibně.

U hybridu jsou důležitá dvě čísla - kombinovaný výkon 195 koní a spotřeba 4,4 l/100 km. Pod kapotou je čtyřválcová jednotka o objemu 1,5 litru pracující v Atkinsonově cyklu a s variabilním časováním ventilů. Samotný výkon spalovacího motoru činí 75 kW v 6000 otáčkách a maximum točivého momentu je 128 N.m při 4500 otáčkách. Kompresní poměr činí 16,3:1 a účinnost motoru je až 41 procent.

Tento motor je spojený s třístupňovou automatickou převodovkou a planetovým převodem. Vůz má dále generátor a elektromotor, přičemž generátor produkuje výkon 45 kW a točivý moment 60 N.m. Trakční elektromotor produkuje 100 kW a 250 N.m. Energie pro motory se bere z 350V samodobíjecího akumulátoru o kapacitě 1,83 kWh. Hmotnosti akumulátoru činí 31 kilogramů.

Z jízdních dojmů od Leoše Káni už víme, jak pohon funguje v reálných podmínkách. Do 80 km/h je MG3 Hybrid+ prakticky elektromobil. Pokud už nemá elektromotor kde brát energii, nastartuje se spalovací motor, který přes zmíněný generátor nabíjí. Nad 80 km/h se k přímému pohonu kol připojí i spalovací motor. Tedy do 80 km/h máte 100 kW, ale od této rychlosti máte 143 kW, což je výkon jako u ostrého hatchbacku.

S takovými výkony je MG3 Hybrid+ tím nejsilnějším, co se v dané kategorii nabízí. Nejvýkonnější Škoda Fabia má 150 koní, Renault Clio má i jako hybrid ani ne 150 koní. Základní cena MG je 489.900 Kč a za to máte automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, adaptivní tempomat nebo 15palcová kola. Pokud si vezmeme Clio, tak to má v základní výbavě Evolution klimatizaci manuální a parkovací nemá kameru ale pouze senzory. Kamera i s automatickou klimatizací jsou v základu až od druhé výbavy Techno.

Výbava Top Selection u Škody Fabia však už nabídne dvoubarevné ambientní osvětlení, dvouzónovou klimatizaci, bezdrátové nabíjení telefonu nebo multifunkční vyhřívaný volant. Na to může kontrovat MG3 s výbavou Exclusive za 569.900 Kč, kde je vyhřívání předních sedadel a volantu, 360stupňová kamera, sledování slepých úhlů, navigace nebo šestnáctky. Kompletní ceník a rozpis výbav však zatím v ruce nemáme.