Nové Mercedesy-AMG GLC 43 a 63 pohání nejsilnější čtyřválec na světě. Je vypiplaný k dokonalosti

Navzdory stále častějšímu výskytu čtyřválcových motorů v repertoáru AMG posouvá divize laťku stále výš. Mnohdy zabrousí i do světa královny motorsportu. Nové SUV GLC. je toho důkazem.

Oblíbená SUV Mercedes-Benz GLC a GLC Coupe nedávno zavítala do modelového roku 2024 a divize AMG samozřejmě nemůže zůstat pozadu. Nabroušené verze GLC 43 4MATIC a GLC 63 SE Performance pokračují v rozmachu čtyřválcových motorů, ale nebojte, díky technice z F1 jde o nejvýkonnější generaci svého druhu.

Oba vozy využívají jako základ dvoulitrový čtyřválec vyvinutý přímo v AMG. Zajímavostí je, že jde o jediný sériově vyráběný motor s elektricky poháněným turbodmychadlem. Elektromotor o velikosti asi 4 cm je spojen s hřídelí mezi sacím a výfukovým potrubím. Turbínu dokáže roztočit až na 175.000 ot./min. Právě tento sytém je odvozen od závodního týmu Mercedes-AMG Petronas F1.

Zážehový dvoulitr každý model používá jinak. V základním GLC 43 4MATIC jde o mild-hybrid naladěný na 310 kW s krátkodobým navýšením o 10 kW díky řemenového startér-generátoru. Spolu s ním přichází bonus 150 N.m ke standardním 500 N.m. Silnější GLC 63 SE Performance je dodávané jako plug-in hybrid s výkonem 500 kW a 1020 N.m. točivého momentu. Spalovací motor přitom dává 350 kW a je tak nejsilnějším čtyřválcem na světe.

Elektromotor je na zadní nápravě integrován do jedné skříně spolu s dvoustupňovou převodovkou a diferenciálem. To omezuje ztráty během rekuperace. Dejte to všechno dohromady a výsledkem je akcelerace z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy a elektronicky omezená maximální rychlost na 275 km/h.

Stádo koní krotí vpředu kotouče o rozměrech 390x36 mm se šestipístkovými kotouči. Vzadu má sestava třmeny s jedním pístkem a kotouče 370x26mm. Slabší GLC 43 4MATIC si vystačí s konfigurací 370x36 mm a čtyřpístkovými třmeny vpředu a 360x26 mm s jednopístkovými třmeny vzadu.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, vždy dostanete devítistupňový automat s několika režimy řazení. Dále je samozřejmostí adaptivní podvozek kombinovatelný s adiktivními stabilizátory pro potlačování náklonů karoserie. Větší stabilitu i snadnější manévrovatelnost zajišťuje standardní natáčení zadní nápravy v úhlu 2,5°. Rozdíl ovšem je ve variabilním pohonu všech kol. GLC 43 4MATIC má nastavený poměr mezi přední a zadní nápravou 31 až 69 procent, zatímco ostřejší GLC 63 SE Performance může posílat až 100 procent výkonu na zadní kola.

Druhým technickým zázrakem ze světa F1 je management 6,1kWh baterie silnějšího modelu. Všech 560 článků se chladí jednotlivě pro udržení optimální teploty 45 °C. Baterie samotná je schopná podávat výkon 80 kW s navýšením na 150 kW po dobu 10 sekund. Nabíjí se pomocí 3,7kW palubní nabíječky či wallboxu. V elektrickém režimu činí dojezd 12 kilometrů.

Zvenčí si řadu AMG s běžnou produkcí určitě nespletete. Designéři z Affalterbachu novince vtiskli charakteristickou přední masku zdobenou vertikálními lamelami a široký přední nárazník s obřími otvory na stranách. Ten je součástí kompletního bodykitu zahrnujícím vkusně ztvárněné prahy, střešní spoiler a zadní difuzor obklopený čtveřicí koncovek výfuku. GLC 63 SE Performance má spodní část předního i zadního nárazníku malinko agresivnější. Proudění vzduchu kolem vozu usměrňuje soustava četných křidélek a klapek.

Vzhled si můžete přizpůsobit prostřednictvím dvou úrovní sad AMG Night Package Exterior. Ty přidávají lišty, zpětná zrcátka, lemování masky chladiče a další detaily v černém lesku nebo chromu. Pro GLC 43 4MATIC se nabízí ještě AMG Styling Package s černě lakovanými částmi nárazníků. Pokud nejste příznivci černé barvy, můžete sáhnout po karbonové alternativě AMG Carbon Exterior Package.

Uvnitř vás přivítají osvětlené prahy s logem AMG a AMG sedadla čalouněná umělou kůží, ale můžete si připlatit za pravou kůži Nappa, případně zvolit anatomická sedadla AMG Performance. Kůží Nappa je potažený také volant s plochou spodní hranou. Ve spodní části má dvě velká tlačítka pro rychlou volbu jízdních režimů.

Infotainment MBUX má několik volitelných grafik včetně „závodního“ režimu pro vyžití na okruhu. Tam se vám bude hodit AMG Track Pace neboli virtuální trenér mapující 80 jízdních údajů.

Během prvního roku prodeje bude dostupná speciální verze „Edition 1“. Pro ni je typické lakování karoserie v šedé graphite magno a stříbrné magno. Příjemným kontrastem jsou černě lakovaná 21palcová kola a žluté brzdové třmeny. Loga na prahových lištách mají žluté podsvícení. V interiéru převažuje černé čalounění ozvláštněné žlutým prošíváním. Tuto kombinaci ctí i koberečky.