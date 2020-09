Nové Maserati MC20 oficiálně: Italové opět předvedli, že mají velmi silný hlas!

Po dlouhém čekání se automobilka Maserati vytasila s čistokrevným supersportovním vozem. Nové Maserati MC20 je duchovním nástupcem modelu MC12, divoké proporce a astronomické výkony pro něj však nejsou prioritou. Je to první Maserati, které se se vzduchem pere pod podvozkem a nikoli přes karoserii a je to také první model Maserati, který má takzvané butterfly doors.

Už jenom samotná prezentace byla něco naprosto úžasného. Automobilka ji vysílala do celého světa a naprosto se vymykala všemu, co jsme letos mohli vidět. Když to hodně přeženu, Němec se při premiéře postaví k novému autu v pěkném obleku, strhne plachtu a řekne: „Naše nové auto, líbí?“.

Ital tohle asi nikdy neudělá. Prezentace Maserati MC20 byla umění. Veškeré důležité modely značky se seřadily před pódiem, kde přihlížely bubenickému sólu dvou hudebníků v bílých závodních kombinézách. Poté nastoupil pěvecký sbor, které předvedl úžasné vystoupení. Po skončení se přes prostor prolétl podivný tekutý rejnok, z něhož něco ukáplo.

A tu se najednou objevil nový italský supersport. Pak přišel šéf automobilky, řekl, že jejich nové auto má 630 koní a nechal prostorem rozeznít výfuky. Spustily se závěrečné titulky, v nichž bylo nespočet jmen Giovanni a Giuseppe a hned poté spadly automobilce internetové stránky. Stoprocentně italská záležitost. Pár fotografií v galerii.

Maserati MC20 pohání zcela nový šestiválcový motor Nettuno s dvojitým zapalováním twin spark o objemu 3,0 litru. Produkuje výkon 630 koní při 7500 otáčkách za minutu a točivý moment činí 730 N.m. Automobilka zcela neupřesnila hmotnost, ale karbon se postaral o to, aby se držela pod hranicí 1500 kg. Vůz akceleruje z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy, na dvoustovku pak za 8,8 s.

Maximální rychlost činí 325 km/h. O zastavení vozu se postarají klasické odvětrávané kotouče (vpředu 6 pístků, vzadu 4 pístky). Karbon-keramické brzdy budou dostupné na přání. Dvouspojková automatická převodovka s osmi stupni bude posílat všechen výkon výhradně na zadní kola, kde bude mechanický diferenciál s omezenou svorností, na přání pak i elektronický.

Tuhý skelet vozu je připravený i na otevřenou verzi. Zvládne i osazení plně elektrického pohonu. Určitě tak nevidíme poslední verzi vozu. Uvnitř čekají na řidiče dva displeje o velikosti 10“. Jeden slouží jako digitální přístrojový štít a druhý jako infotainment. Máte si kde nabít telefon a hraje vám špičkový italský audiosystém Sonus Faber. Wi-Fi i neustále připojený infotainment je tu taky.

Vůz má již připravenou výrobní linku doma v Modeně a první zákazníci se svých kousků dočkají ještě letos. Maserati také potvrdilo návrat na závodní okruhy. Jan Svoboda ze Scuderie Praha, oficiálního prodejce Maserati, u nás nám sdělil, že cena vozu je zatím neznámá. Dozvědět bychom se ji měli však brzy.