Nové Lancii Ypsilon Rally4 HF to v akci sluší. První ostré nasazení zažije na Targa Florio

Návrat Lancie do světa rallye je za dveřmi. Pro závoďák Rally4 HF vycházející z nové generace hatchbacku Ypsilon už italská značka oznamuje přes 90 prodaných kusů, zatímco v nadcházejícím značkovém šampionátu Trofeo Lancia už naplnila limit 40 účastníků. Nedlouho před prvním závodním nasazením nám tak Lancia poskytuje ještě hrstku fotek z nedávné mediální prezentace, kde nová technika „protáhla nohy“.

Závodní premiéra Ypsilonu Rally4 HF proběhne na Targa Florio Rally na Sicílii už 8. května. Ještě před tím bude ale novinka k vidění v rámci testovacích jízd také na domácí Rallye Regione Piemonte v Albě (11.–13. dubna). Zde mimochodem Lancia potvrzuje rovněž prezentaci silničního sourozence, hot hatche Ypsilon HF, který s elektrickým ústrojím nabídne až 280 koní (206 kW). Jeho uvedení na trh máme čekat v polovině letošního roku.

Soutěžní Ypsilon Rally4 HF stále spoléhá na spalovací techniku. Srdcem vozu je tříválcový motor 1.2 Turbo, který na přední kola posílá výkon 212 koní (156 kW), a to skrze pětistupňovou převodovku SADEV a mechanický samosvorný diferenciál. Při ladění modelu se značka obrátila na dvojnásobného mistra světa Mikiho Biasiona, který své tituly v letech 1988 a 1989 získal za volantem legendární Delty HF Integrale v barvách Martini Racing.

Nová závodní Lancia bude technikou především pro začínající piloty ve světě rallye. Značkový podnik Trofeo Lancia na italské scéně navíc poskytne jezdcům ve věku pod 35 let šanci získat místo v továrním týmu Lancia Corse HF v příští sezóně oficiálního evropského šampionátu FIA ERC.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon