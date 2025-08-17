Lamborghini pokračuje na své vlně malosériových modelů pro sběratele a nyní do takzvané série „few-off“, kterou původně v roce 2007 započal úžasný Reventón , přidává novinku nazvanou Fenomeno. | Lamborghini Fenomeno Zdroj: Lamborghini

Nové Lamborghini Fenomeno je skvost pro sběratele. Má 1080 koní a stojí 73 milionů

Daniel Fuglevič
17. srpna 2025

Zatímco je standardní Revuelto na dva roky dopředu vyprodáno, Lamborghini uvádí pro hrstku vyvolených nový speciál zdokonalující jeho techniku.

Lamborghini pokračuje na své vlně malosériových modelů pro sběratele a nyní do takzvané série „few-off“, kterou původně v roce 2007 započal úžasný Reventón, přidává novinku nazvanou Fenomeno. Během automobilového týdne v kalifornském Monterey italská značka opět ukazuje, že i na základě normální produkční techniky umí vykouzlit exkluzivitu, za kterou nemají vybraní klienti problém zaplatit pořádné premium.

Fenomeno tedy vychází z „normálního“ produkčního supersportu Revuelto, jeho platformu nicméně obléká do unikátní, v jistém ohledu ještě agresivněji vypadající karoserie. Dnes klasické prvky designového směřování Lamborghini jsou ovšem k vidění i zde, třeba „hexagonové“ nasávací otvory nebo zadní osvětlení ve tvaru „Y“, doplněné o stylový detail „rohů“ býka. Samozřejmostí je plno odhalených karbonových dílů či nová kovaná kola se středovou maticí.

Mocně výkonnou hybridní pohonnou jednotku z Revuelta si Fenomeno dle předpokladů nechává, inženýři si však stejně neodpustili lehké navýšení výkonu. Atmosférický V12 o objemu 6,5 litru nyní sám o sobě produkuje 835 koní (614 kW) – původně 825 koní (607 kW) – což z něj v tuto chvíli dělá nejvýkonnější dvanáctiválec v historii italské značky. S trojicí elektromotorů pak celá hybridní jednotka dosahuje systémové hodnoty 1080 koní (794 kW), tedy o 65 koní (48 kW) více. Osmistupňovou dvouspojkovou převodovku si model z Revuelta přebírá rovněž.

Mezi novinkami se objevuje dále lithium-iontová baterie o kapacitě 7 kWh (dříve 2,8 kWh) prodlužující dojezd čistě na elektřinu z 10 na 20 km. Navzdory větší baterii, a díky rozsáhlejšímu využití karbonových dílů, si nicméně Fenomeno udržuje suchou hmotnost cca 1770 kg (Revuelto 1772 kg). Nové jsou i manuálně nastavitelné závodní tlumiče nebo schopnější karbon-keramická brzdová soustava využívající poznatky ze závodního LMDh prototypu SC63.

S těmito změnami je dynamika speciálního modelu o chlup lepší, akcelerace z nuly na 100 km/h probíhá za 2,4 sekundy, což je o 0,1 sekundy rychleji, kdežto maximální rychlost zůstává na zcela dostatečných 350 km/h. Uvnitř vozu se nakonec mnoho nemění, architektura palubní desky je identická Revueltu, kabina je ale vyšperkovaná novým čalouněním a obložením, které si jednotliví klienti stejně nechají u divize Ad Personam upravit dle vlastního vkusu.

K premiéře modelu Fenomeno automobilka dodává, že produkce bude omezena na pouhých 29 kusů. Cena začíná na hranici 3 milionů eur (cca 73,5 milionu korun). Pro kontext zmíněné exkluzivity, cena standardního Revuelta začíná na v přepočtu 13 milionech korun.

Lamborghini

Ferruccio Lamborghini založil společnost vyrábějící sportovní automobily v roce 1963 coby konkurenta značkám, jako je Ferrari.

Po vyhlášení úpadku a změně vlastníků přešlo Lamborghini v roce 1987 pod Chrysler. Od roku 1998 ho vlastní Audi (Volkswagen Group).

Lamborghini Aventador • Lamborghini Huracán • Lamborghini Urus

