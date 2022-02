Nové Ferrari Purosangue pravděpodobně odhaleno únikem. První SUV od Ferrari má stále co skrývat

Na oficiální prezentaci prvního SUV Ferrari si budeme muset ještě počkat. Internetem však kolují první snímky odhaleného vozu.

Přibližně před třemi lety Ferrari oznámilo plány na vývoj svého prvního SUV. Od té doby na testovací okruh zavítala řada pečlivě maskovaných prototypů, které ale stejně neunikly objektivům fotografů. Tentokrát se na sociálních sítích objevily fotografie zcela odhaleného vozu uvnitř fabriky. Dle proporcí se může reálně jednat o předprodukční SUV Purosangue, jehož bychom se letos měli dočkat.

Přední partie netají inspiraci supersportem SF90. Světlomety rozděluje mohutná lišta, a maska chladiče se omezila jen na decentní linku běžící po celé šířce vozu. Vzpřímený kůň se následně přesunul na níže posazený centrální otvor pro přívod vzduchu. Záď je interpretací designu z 296 GTB na zvýšené karoserii SUV. Zajímavostí jsou černé lemy blatníků typické pro tento segment. S největší pravděpodobností bude model doprovázet nespočet konfigurací a personalizačních prvků.

Ohledně pohonu automobilka zatím podrobnosti nezveřejnila. Vedou se tak diskuze, jestli se pod kapotou objeví sestava z 296 GTB v podobě zážehového šestiválce s elektromotorem. V takovém případě by se dal očekávat výkon 611 kW se 740 Nm točivého momentu. I v případě, že by se Ferrari rozhodlo odebrat elektromotor, V6 o objemu 2.9 litru by stále nabízela výkon 488 kW.

Alternativou je V8 4.0 litru z modelu SF90 Stradale s výkonem 574 kW a točivým momentem 800 Nm. Jako třetí variantu fanoušci zmiňují vidlicový dvanáctiválec 6.5 litru z 812 Superfast. Je ale otázkou, jestli nebude SUV výkonově posazeno níže, aby se výkony tolik nepřibližovalo supersportovním sourozencům.

Podle automobilky bychom se představení Ferrari Purosangue měli dočkat ještě letos a dodávky prvních vozů odstartují v příštím roce.