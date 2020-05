Nové evropské crash testy přidají vrásky výrobcům SUV. Zásadně změní metodiku

Euro NCAP říká, že čelní srážky jsou odpovědné za smrt či těžká zranění mnohem více než kterýkoli jiný typ dopravní nehody. Na tento statistický fakt posledních třiadvacet let reflektovat test, při kterém byla auta posílána rychlostí 64 kilometrů v hodině proti pevné zdi s dodatečně instalovanou deformovatelnou bariérou, přičemž k nárazu docházelo při částečném 40procentním překrytí. Podle bruselské organizace nicméně tato prověrka již nestačí.

Místo ní byly vypracovány zcela nové postupy, jenž mají podle tvůrců lépe reagovat na realitu a tím posunout bezpečnost opět o kus dál. Aby podle Euro NCAP bylo něco takového možné, začnou ještě letos bourat automobily za poněkud jiných podmínek. Zkušební vůz se rozjede na 50 kilometrů v hodině a proti němu bude naprosto stejnou rychlostí vyslána imitace auta v podobě mobilní platformy o hmotnosti 1400 kg. Ke střetu pak dojde s přesně padesátiprocentním překrytím.

Zajímavé přitom je, že také uvedená pohyblivá platforma bude mít v přední části deformovatelnou bariéru, respektive voštinový nárazník, a kromě ochrany posádky testovaného vozu bude nově posuzováno i poškození samotné překážky. Důvod byste nejspíše uhodli. Euro NCAP má v plánu donutit automobilky k pozitivní diskriminaci.

Chce toho dosáhnout tím, že mají být přední partie především velkých a mohutných modelů, jako jsou crossovery či SUV (ale platí to do značné míry i pro luxusní limuzíny) navrhovány nejen pro ochranu cestujících na palubě daného auta, ale i s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu, a to obzvlášť malé vozy.

Cesta k tomuto cíli vede nepochybně vícero směry, tím hlavním ale bude, že uděláte příď velkého auta jednoduše měkčí, aby dokázala pohltit podstatně větší část celkové nárazové energie při střetu s městským mini. Protože ač můžou mít dnešní zástupci z obou váhových kategorií shodně kupříkladu pět hvězd, nemálo testů už explicitně prokázalo, že při vzájemném střetu budete chtít raději bourat ve velkém autě.

Jak tuto skutečnost o „nové kompatibilitě“ přijmou třeba majitelé obřích SUV, kteří si svůj vysněný automobil vybírali primárně i kvůli lepší ochraně, je samozřejmě otázkou. Každopádně dá se předpokládat, že si automobilky budou moci jen stěží dovolit experimentovat s bezpečností kohokoli a ve výsledku dokážou najít rozumné kompromisy.

Tímto novinky od Euro NCAP nicméně nekončí. K těm dalším patří třeba nová generace testovacích figurín nazvaných THOR-50M, které mají mnohem přesněji zaznamenávat data a tím pádem i lépe odhadnout riziko poranění hlavy, krku, hrudníku či břicha.

Stranou pak nezůstane ani boční náraz, který představuje zhruba čtvrtinu všech zaznamenaných dopravních nehod, metodika se však bude odvíjet podle výbavy automobilu. Euro NCAP očekává, že automobilky začnou v dohledné době nabízet i takzvaný „středový airbag“ umístěný v prostoru mezi cestujícími na předních sedadlech. Pokud ve voze opravdu bude, při testu se dopředu posadí dvě testovací figuríny a bude se posuzovat, nakolik středový airbag zabrání při nárazu zboku jejich vzájemnému střetu. V případě, že tento prvek pasivní bezpečnosti zkoušené vozidlo nemá, bude při bočním nárazu vpředu sedět (na místě řidiče) prozatím jen jedna figurína.

Bez ohledu na počet airbagů na palubě budou dodatečně provedeny ještě další boční nárazové zkoušky, respektive jejich celkový počet se minimálně zdvojnásobí. Euro NCAP totiž nově začne posílat holou karoserii proti sloupu, respektive pohyblivou platformu proti boku testovaného auta i z druhé strany a testovací figurínou sedící na straně spolujezdce.

Jestli tím bruselská organizace naznačuje, že byly dosavadní konstrukce aut asymetrické a zvýhodňovaly řidiče, nikde nezaznělo. Tisková zpráva každopádně tvrdí, že i tento výsledek se bude plnohodnotně započítávat do celkového skóre.

Aby toho náhodou nebylo málo, od letošního roku se Euro NCAP zaměří rovněž na důslednější prověřování stávajících asistenčních systému. Například autonomní nouzové brzdění bude muset nově zvládnout rozpoznat nebezpečnou situaci při odbočování vlevo, kdy je nutné dát přednost protijedoucím automobilům. Pokud to zvládne, dostane body navíc.

Stejně tak bude prověřována účinnost systémů monitorujících únavu či rozptýlení pozornosti řidiče a automatické volání eCall bude posuzováno nejen podle toho, jestli dokáže správně lokalizovat místo nehody, ale bude záležet i na tom, jestli záchranným složkám poskytne informace o typu a závažnosti havárie.