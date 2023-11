Nové elektrické Mini stojí jako starý tříválec. Je na úrovni mainstreamu a dojede daleko

U nového BMW iX1 jsme se podívali na to, jak si základní verze stojí oproti ostatním nabídkám elektromobilů na našem trhu. Dopadlo to velmi dobře, BMW nacenilo novinku velmi dobře a s mnoha dalšími elektromobily neprémiových značek byla dosažena parita. A jelikož má české ceny nově také elektrický Mini Cooper E, který pod BMW Group patří, můžeme si udělat to samé.

Základní cena je 795.600 Kč, což je skutečně srovnatelné s nejlevnějšími elektromobily na trhu, ale asi už vidíte ten problém. Mini je třídveřové, takže mu přímá konkurence vlastně trochu řídne, mnoho vozů typu Opel Corsa nebo Peugeot 208. Mnoho dalších značek pak spoléhá na SUV a obecně větší auta, kde se vyšší cena přece jen lépe schová. Řeč je třeba o Hyundai Kona nebo Volkswagenu ID.3.

I přesto se ale hodí si novinku od Mini srovnat, protože poměr cena/výkon skutečně patří k nejlepším na trhu. Za těch necelých osm set tisíc dostanete elektromotor o výkonu 184 koní a akumulátor o kapacitě 36,6 kWh, který má stačit k ujetí 305 kilometrů. Nabíjení může probíhat výkonem až 85 kW. Níže najdete srovnání s vybranými elektromobily, které jsou v Česku dostupné za podobné ceny.

Mini Cooper E: Technické údaje a srovnání s konkurencí Model Cooper E Fiat 500e Opel Corsa e MG4 Electric Výkon [kW] 135 87 100 125 Točivý moment [N.m] 290 220 260 250 Zrychlení [s] 7,3 9 8,7 7,7 Rychlost [km/h] 150 150 150 160 Akumulátor [kWh] 40,7 42 50 51 Dobíjení AC/DC [kW] 11/75 11/85 11/100 11/88 Dojezd [km] 293-305 311-322 357 350 Cena [Kč] 795.600 819.900* 819.990* 779.960 *akční cena - sleva na Fiat 20.000 Kč, sleva na Opel 90.000 Kč

Ještě bych rád připomněl, že předchozí Mini se spalovacím motorem je stále v konfigurátoru. Tříválec o objemu 1,5 litru s výkonem 136 koní vyjde na 763.932 Kč. Ale zpět k elektromobilu, kde ve standardu máte 16palcová kola, kruhový OLED displej, černé látkové čalounění, dvouzónovou automatickou klimatizaci, automatizované platby za nabíjení Plug & Charge, hromadu asistenčních systémů, propojení Apple Carplay a Android Auto, velurové podlahové koberečky nebo navigaci.

Základní výbavu Essential lze rozšířit o paket XS, kde najdete ještě jízdní režimy Experience Modes včetně podsvícení interiéru, alarm nebo přihrádku pro bezdrátové nabíjení telefonu. Paket vyjde na 26.442 Kč. Cesta k vyšší výbava není drahá, ostatně vše máte rozepsáno v předchozím článku. Ke srovnání by se pak hodila ještě Honda e, nicméně tak v českém konfigurátoru Hondy chybí.