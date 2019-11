Nové Dacie Sandero se máme dočkat příští rok. Mluví se o příchodu hybridní varianty

Někteří očekávali příjezd nové, v pořadí třetí generace hatchbacku Sandero již letos. Podle nejnovějších informací francouzské publikace Auto Plus však máme odhalení novinky čekat až na podzim roku 2020, a to v případě premiéry na pařížském autosalonu. Od mateřského Renaultu by si přitom mohla Dacia vypůjčit zbrusu novou techniku.

Mluví se totiž o příchodu Sandera také v hybridní variantě, využívající ústrojí e-Tech od Renaultu, které se poprvé objeví příští rok v novém Cliu. Benzinové šestnáctistovce zde budou asistovat dva elektromotory a malá baterie o kapacitě 1,2 kWh, čímž bude zajištěn výkon okolo 140 koní (103 kW).

Očekávaným krokem je u Sandera taktéž přechod na modulární platformu CMF-B aliance Renault-Nissan, rovněž využívanou novým Cliem, Capturem či nedávno představenou novou generací Nissanu Juke. Publikace ovšem zmiňuje, že přechod na novou platformu a rovněž zástavba hybridu by mohla dostupnou cenovku Sandera o něco zvýšit.

Hybridní Sandero by nicméně zastávalo vrcholný model, zatímco nejlevnější cestou bude opět nabídka různě naladěných čtyřválců s úplným základem v tříválcové jednotce. Objevit se má zase i zvýšená a odolnější varianta Stepway, přičemž techniku Sandera si nakonec přivlastní i nadcházející generace malého sedanu Logan.

V galerii současná generace Dacie Sandero.